Tägliche Impfungen ohne Termin: Das Erdinger Impfzentrum befindet sich nun an der Dorfener Straße

Erding – Das Impfzentrum des Landkreises ist Ende Juni zum zweiten Mal umgezogen und befindet sich jetzt in Bahnhofsnähe. Landrat und Oberbürgermeister schauten sich die neuen Räumlichkeiten an.



Seit Ende Juni ist das Impfzentrum in Erding an der Dorfener Straße 14 untergebracht. Die ehemaligen Container der Arbeitsagentur sind der ideale Ort dafür. Das gesamte Erdgeschoss steht dem Impfzentrum zur Verfügung. Erdings Oberbürgermeister Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer schauten sich das neue Impfzentrum an. Stolz präsentierten die Leiterinnen des Impfzentrums, Susanne Wohlberg und Elisabeth Schwaiger das, was sie in Windeseile umgezogen und eingerichtet haben. Warte- und Anmeldungsbereiche, Arztzimmer, Lagerräume und natürlich Sozialräume sowie Büros wurden in den neuen Räumlichkeiten eingerichtet.



Auch wenn es im Moment etwas ruhiger ist – in der Woche werden bis zu 120 Personen geimpft – kann das Impfzentrum bei Bedarf auch wieder mit mehreren Impfstraßen arbeiten.



BRK-Vorsitzender Jürgen Loher bedankte sich bei dem Treffen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den stets engagierten Einsatz. Besonderer Dank galt auch Landrat Bayerstorfer, da das Landratsamt immer gut mit dem Impfzentrum zusammenarbeitet. Oberbürgermeister Gotz ist das BRK dankbar, da die Stadt Erding die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.



Öffnungszeiten

Das Impfzentrum impft derzeit ohne Termin immer von Montag bis Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 20 Uhr. Der Impfbus ist ebenfalls im Landkreis unterwegs. Termine sind der Internetseite www.impfzentrum-erding.online zu entnehmen.

dap