Tag der Wahrheit: Das passiert, wenn ihr einen Tag lang jedem eure ehrliche Meinung ins Gesicht sagt

200 Mal pro Tag! Glaubt man der im Volksmund verbreiteten Meinung, lügt jeder Einzelne von uns derart oft. Und das täglich! Allerdings beruht diese Annahme auf einem Irrtum. Wie das Wissens-Portal PM Wissen aufklärte, geht jene Zahl auf die Aussage eines amerikanischen Psychologen zurück, der schätzte, wir würden 200 Mal pro Tag die Unwahrheit hören. Realistisch betrachtet, lügt jeder von uns nur zwei- oder dreimal am Tag vorsätzlich und bewusst.

Halten wir uns jedoch an die Extremzahl 200 und verlagern diese ins Gegensätzliche: Was würde geschehen, wenn wir einen einzigen Tag lang nichts als unsere unverblümte Meinung – ergo die Wahrheit – in jedem Aspekt unseres Alltags in die Welt posaunen würden? Würde dies unseren Beziehungen oder unserer Karriere förderlich sein, oder uns per Expressversand geradewegs ins soziale Abseits befördern? Stellen wir es uns vor:



Morgens

Der erste fremde Kontakt im Alltag ist unser Nachbar, der uns im Hausflur immer dann festquatscht, wenn wir besonders in Eile sind. Heute sagen wir ihm ins Gesicht, was wir von seinem zerdehnten Smalltalk und seinem Musikgeschmack wirklich halten. Unsere Aussichten, künftigt Salz oder Milch borgen zu können, dürften sich damit jedoch vorerst erledigt haben.



Nächste Station am Morgen: Der Bäcker. Die ältere Dame, die ihre 15 Gebäcke feierlich mit einzelnen Cent-Münzen inklusive mehrfachem Nachzählen begleicht, bekommt von uns eine besonders große Portion Ehrlichkeit. Massive Zeitverzögerungen wissen wir vor allem am Morgen so richtig zu schätzen.



Mittags

Telefonanrufe, Kundengespräche, der über alles geliebte und respektierte Chef und Kollegen, die uns mit farbenfroh ausgeschmückten Nacherzählungen ihrer jüngsten Beziehungsdramen oder Shoppingtouren erhellen – der Arbeitsplatz ist ein nimmersatter Quell fantastischer Gelegenheiten, nichts als die ehrliche Meinung kundzutun.



Auf dem Heimweg durch den Stadtpark eröffnen wir der zufällig vorbeikommenden Spaziergängerin mit sehr vielen ehrlichen Superlativen, wie sehr wir es lieben, von ihrem kläffenden Vierbeiner zu Tode erschreckt zu werden.



Abends

Nach so viel befreiendem Meinungs-Austausch freuen wir uns auf einen entspannten Abend auf der Couch. Nebenher geben wir unsere Einschätzung über das neu gekaufte Outfit der Freundin ab (hier ausnahmsweise unter keinen Umständen die fatale Wahrheit sagen!) und nehmen freiwillig und ganz ohne Einwendungen die Extraportion Staubsaugen und Spülmaschine-Ausräumen auf uns.



Noch viel mehr Ehrlichkeit bekommt der Vermieter, der uns zu später Stunde freundlicherweise auf unsere erhöhte Lautstärke beim Netflix-Serien-Marathon hinweist.



Das ungeschönte Fazit

Und wo stehen wir nun, nach 12 Stunden Wahrheit? Vermutlich sozial wie berufstechnisch weit im Abseits. Die ungedrosselte Wahrheit würde eine Schneise der Verwüstung durch unser alltägliches Konstrukt pflügen. Allerdings muss fairerweise eingeräumt werden, dass es durchaus schonendere Methoden gibt, Meinungen kundzutun, ohne direkt jemandes Gefühle zu verletzen. Viele Eheschließungen und nicht zuletzt die gesamte westliche Zivilisation dürften auf diesem Grundsatz aufgebaut sein.



In diesem Sinne: Bleiben Sie ehrlich – aber bloß nicht zu sehr!

von Philip Heggmair