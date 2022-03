„The Batman“ im Erdinger Kino: Für wen lohnt sich der Kinobesuch? Ein Pro und Kontra

Teilen

Der Dunkle Ritter mit seiner widerspenstigen Kollegin Catwoman © Warner Bros.

Warum es sich lohnt

Eine der stärksten Figuren der jüngeren Kinogeschichte vollzieht sein Comeback: Der Ritter im Fledermauskostürm ist wieder in den Kinos – The Batman. Diesmal spendiert man ihm dankenswerterweise keinen üblichen Superheldenfilm, sondern ein dunkles, reduziertes Thrillerdrama. Batman ist kein Superheld, er ist ein Detektiv. Die Gegner, mit denen er es zu tun hat, schießen keine Feuerbälle, können weder fliegen, noch sich in Aliens verwandeln. Es ist Korruption, Angst und Verrat, die jeden Winkel einer düsteren, verregneten Stadt erobert und die Bevölkerung korrumpiert haben. Niemandem ist zu trauen, niemand ist sicher.



Batman muss in die Dunkelheit hinabsteigen und die Drecksarbeit erledigen. Dies geschieht mit einer erzählerisch kühlen, analytischen Präzision, die uns mitunter an einen David-Fincher-Thriller erinnert und meilenweit von den poppig-bunten Superheldenkollegen entfernt ist. Batman ist kein Übermensch. Er verletzt sich während der – rar gesähten – Prügeleien und Sprünge von Dächern, er lebt trotz seines materiellen Richtums einsam und zurückgezogen abseits des Sonnenlichts und und sieht folglich ohne Maske mitunter erschreckender aus, als im Kostüm. Es ist ein junger Batman, der seine Selbstzweifel unter entschlossenem Draufgängertum vergräbt – untermalt von Trommelklängen, die sich ins Gedächtnis graben.

Diesem Momument folgen wir ohne Widerstand durch drei Stunden Filmlaufzeit, die den Weg zu einer neuen Trilogie sowie ein ganzes Subgenre ebnen: Den geerdeten Superheldenfilm für ein denkendes Publikum. - phi

Warum es sich nicht lohnt

Warner Bros. und die Filmabteilung von DC Comics haben erst mit „Joker“ und nun mit „The Batman“ endlich begriffen: Comicverfilmungen müssen nicht immer diese bunten und hochexplosiven Filme sein, die mehr an Freizeitparks erinnern, als an Kino. Sie können auch ernst sein, mit wenigen Actionszenen und viel Handlung. Genau das macht „The Batman“, ein Film über den wohl besten Detektiv der Welt. Düster und episch erzählt.



Doch da gibt es auch ein gewaltiges Problem. Zwei Stunden lang verhält sich „The Batman“ wie ein Detektivfilm und erinnert sich dann im Schlussakt daran, dass er eigentlich auch ein Superheldenfilm ist. Also muss doch noch mal schnell eine Katastrophe her, in der sich der Dunkle Ritter als Held beweisen kann. Und dann, als alles auserzählt ist, bemüht sich „The Batman“ noch gefühlt ewig lange, die Grundsteine für künftige Filme zu legen, statt einfach zu enden.



Ein weiteres Problem: Der Abspann rollt erst nach knapp drei Stunden. Die Kameraeinstellungen, Bildkompositionen und die unglaublich gute Musik von Michael Giacchino sorgen zwar nie für Langeweile. Doch das rechtfertigt die Laufzeit nicht. Der Handlung fehlt dafür die nötige Tiefe. Zu lange und zu oft schauen wir dem Helden beim Lösen von Rätseln zu, bis die Geschichte wirklich vorwärts kommt. Dieses Problem hatte „Joker“ schon, bei dem schlicht zu viele Dinge passieren, bis Arthur Fleck wirklich austickt und zum Joker wird.



Kurzgesagt: „The Batman“ ist ein sehr gelungener Zwei-Stunden-Film, der leider drei Stunden dauert. - ma