Tobias Beck, international erfolgreicher Autor und Speaker, tritt am 15. September in der Stadthalle Erding auf

Teilen

Tobias Beck © Thorsten Güttes

Erding – In der Krise den Kopf in den Sand stecken, ist für Dich keine Option? Wenn Du erfahren willst, wie Du die aktuelle Phase bestmöglich nutzen, um sich privat und im Business für die Zukunft aufzustellen, dann bist du hier im Realtalk genau richtig!



Mit seinem brandneuen Keynote Thema kommt Tobias Beck Online oder auch Live zu Ihnen. Wenn Du Konfetti, Ballons und Samthandschuhe erwartest, bist du hier Fehl am Platz. Jetzt ist Zeit für Realtalk, um Dich in der Spur zu halten. Auf Dich warten neue Wege und praktische Tipps, um Dein Potential zu nutzen! Du erfährst, wie Du als großer Gewinner aus der Krise hervorgehen kannst. Wie Du mit Leichtigkeit und Spaß deine Ziele erreichst. Wie Du mit einem starken Warum die Welt verbessern und wie Du dein Business mit klaren Strukturen stabilisierst.



Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und 5 verschiedenen Gymnasien. Vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten (2015 – 2017) und, laut FOCUS, dem besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn: „Beck macht Edutainment, eine neue moderne Art des Lernens.“ Das Handelsblatt nennt ihn den „Shootingstar der Branche“ und n-tv schreibt: „In seinen Seminaren und Büchern motiviert er Menschen dazu, das Schöne im Leben zu sehen und ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen.“



Sein Bewohnerfrei-Podcast schoss sofort auf Platz 1 der Charts und wurde bereits mehr als 11 Mio. mal heruntergeladen. Lufthansa und Eurowings haben ihn im Bordprogramm. Hunderttausende schulte er bereits live, zudem ist er persönlicher Berater namhafter CEO´s.



Erwarte ehrliche Worte und knallharten Realtalk: Mit seiner einmaligen Art zeigt Tobias auf, wie die Prinzipien des Erfolges und der Motivationspsychologie auch für Dich und dein Business funktioniert. Sein Bestseller, UNBOX YOUR LIFE, wurde in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. Sein zweites Buch, UNBOX YOUR RELATIONSHIP, wurde sofort zum SPIEGEL Bestseller. Aber Achtung: Tobias Beck ist polarisierend, provozierend und überzeichnend. Denn er macht seine Wirtschaft selbst und ganz nach dem Motto „Jetzt erst Recht“ gibt Tobias nicht auf und bleibt auch weiterhin seiner Lebensaufgabe treu, so viele Menschen wie möglich, erfolgreich zu machen.



Termin und Tickets

Tobias Beck tritt am am Donnerstag, 15. September, 20 Uhr in der Stadthalle Erding auf. Tickets gibts ebenda unter Tel. (0 81 22) 99 07 12 sowie unter www.eventim.de

Eva Kretz