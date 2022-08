Toni Di Napoli & Pietro Pato, bekannt als die Tenöre4you, laden zum Mitsummkonzert in die Erlöserkirche ein

Teilen

Zahlreiche Show-Auftritte machen den Namen Tenöre4you seit über 10 Jahren deutschlandweit bekannt © Christian Weißkirchen

Erding – Toni Di Napoli & Pietro Pato, einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten in der ARD, RBB, WDR bekannt, laden alle Besucher, die Freude am Singen haben, zu einem Konzert mit Liedern, die jeder kennt, ein.



Gleichzeitig präsentieren die Tenöre4you selbst in diesem Konzert einige Lieder in perfekter Pop-Klassik Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil.



Die Zuhörer erwarten phantastische Songs und eine elitäre Licht-Show mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical & Filmmusik! Das Galakonzert findet statt am Freitag, 9. September, 20 Uhr in der Erlöserkirche, Friedrichstr 11. Karten gibt es im VVK beim Evang.-Luth. Pfarramt, Dr. Henkel-Str. 10, beim Weltladen, Spiegelgasse 5, bei TUI am Schrannenplatz, im ADAC Service Center und bei nah & gut, Liegnitzer Str. 12

red