Von 15. bis 18. September finden die Reithofener Kultur-Tage in einer Jurte hinter dem Schützenheim statt

Konrad Huber © Musik Huber

Pastetten – Der Reithofener Gitarrist und Diplommusiklehrer Konrad Huber wird von 15. bis 18. September in einer Jurte, einem traditionellen zentralasiatischen Nomadenzelt, die 1. Reithofener Kultur-Tage veranstalten. Dieser ganz besondere Begegnungsort wird in dieser Zeit Schauplatz von sechs ganz unterschiedlichen Veranstaltungen sein:



Eröffnet werden die Kultur-Tage am Donnerstag, 15.9. um 19.30 Uhr mit einem offenen Singen für Jedermann bei freiem Eintritt.



Am Freitag, 16.9. wird der Musiker um 19.30 Uhr zu seinem Gitarrenkonzert „You dare to dream“ einladen und dabei Eigenkompositionen spielen. Gast bei diesem Konzert ist die Erdinger Jungautorin Marina Neumeier, die bereits mehrere Romane aus dem Bereich Fantasy-Liebesromane und Urban Fantasy veröffentlicht hat. An diesem Abend wird Sie aus ihrem neuesten Roman „Shape of Love“ vorlesen. (Eintritt 14 Euro)



Der Samstagnachmittag des 17.9. gehört ab 16 Uhr Kindern und ihren Eltern. Sie erwartet eine Zaubershow zum Staunen mit Jörg Maier (Eintritt frei). Um 19.30 Uhr erklingt für die Erwachsenen virtuose Gitarrenmusik: Es spielt der mehrfach ausgezeichnete Gitarrist Felix Vogt. Das professionelle Können des jungen Künstlers verspricht einen wunderbaren Konzertabend für Freunde klassischer Gitarrenmusik. (Eintritt 14 Euro)



Eine musikalische Geschichte unter dem Titel „Das kleine Ich bin Ich“, erzählt von Marei Huber und musikalisch untermalt von Konrad Huber, ist für alle Kindergarten- und Grundschulkinder am Sonntag, 18.9. um 16 Uhr vorbereitet. (Eintritt frei) Abgeschlossen werden die Kultur-Tage am Sonntag um 19.30 Uhr mit einem ganz besonderen Konzert: Das Publikum erwartet ein Singender KlangRegen mit zauberhaften Gesängen, außergewöhnlichen Melodien und einem bunten Instrumentarium von und mit Traudi Förschner sowie Gitarrenmusik von Konrad Huber. (Eintritt 14 Euro)



Die Kultur-Tage finden in der Jurte am Bolzplatz hinter dem Schützenheim, Am Kühbrunnen in 85669 Reithofen statt. Da es in einer Jurte traditionell keine Stühle gibt, wird darum gebeten, ein eigenes Sitzkissen mitzubringen.



Wer alle drei Konzerte besucht, für die Eintritt erhoben wird, bekommt diese zum Sonderpreis von 30 Euro. Reservierungen unter Tel. (0 81 24) 77 33 oder unter konrad.huber.musik@t-online.de

Musik Huber