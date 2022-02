Von Neuseeland nach Deutschland mit dem Fahrrad - Paar zeigt Fotos ihres wilden Trips

Vroni und Jonas Börnicke nehmen uns mit auf ihre abenteuerliche Reise © privat

Online – Vroni und Jonas Börnicke haben sich nach dem Studium in ein Abenteuer gestürzt und sind nach Neuseeland geflogen. Sie starteten in Christchurch und radelten los, durch Neuseeland, Australien, nach Südostasien, durch China, Zentralasien und nach Europa bis nach Hause nach Erlangen. Dabei legten sie knapp 30.000 km mit dem Rad und eigener Muskelkraft zurück. 20.000 km kamen durch tagelange Zugfahrten, das Fahren per Anhalter oder andere Formen des öffentlichen Transportes zustande.



Es ist eine einfache und unbeschwerte Art zu Reisen, man ist so nah an der Natur, allen Wetterlagen ausgesetzt und dabei erlebt man Kultur und Menschen hautnah. Sie waren an atemberaubenden Orten, haben ein einfaches Leben gelebt und gegessen und getrunken, was sie finden konnten.



Vroni und Jonas haben einige ihrer Eindrücke aufbereitet und spannende Geschichten ausgewählt, die sie mit euch teilen wollen, am Freitag, 18. Februar, 20 Uhr. Den Link zum Online-Vortrag gibt´s auf der Homepage des Alpenkranzls Erding unter aktiv.alpenverein-erding.de

Sonja Kreuz