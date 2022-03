Vor dem Gebäude der Stadtapotheke in der Langen Zeile werden am 8. März zwei Stolpersteine eingesetzt

Verlegung von Stolpersteinen durch Gunter Demnig © Karin Richert

Erding – Vielen Menschen sind sie aus anderen Städten längst bekannt: mit Inschriften versehene Messingplatten im Format kleiner Pflastersteine, verlegt etwa in Gehsteigen vor Wohn- oder Geschäftshäusern, vor öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Synagogen, aber auch auf privatem Grund. In den frühen 1990er Jahren schuf der Künstler Gunter Demnig diese sogenannten Stolpersteine als Erinnerungs- und Mahnzeichen. Jeder Stein trägt den Namen eines einzelnen, durch den Nationalsozialismus verfolgten oder ermordeten Menschen, dazu kurze Angaben zu Biografie und persönlichem Schicksal.



Sinnbildlich stehen die zahlreichen verlegten Stolpersteine aber auch für die vielen Millionen Opfer des NS-Regimes: Juden; Sinti und Roma; politische Gegner; Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer Hautfarbe verfolgt wurden; Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung; Zwangsarbeiter; Deserteure; Widerstandskämpfer; als „asozial“ Verfolgte oder Berufsverbrecher.



Vor Ort werden die Biografien und Schicksale oftmals von geschichtsinteressierten Bürgern ehrenamtlich recherchiert. So haben die Mitglieder des Arbeitskreises „Erding erinnert“ zu zwei jüdischen Geschwistern geforscht, für die am 8. März die ersten beiden Stolpersteine in Erding verlegt werden:



Sophie Buchmann (geborene Einstein) und Leopold Einstein wurden 1879 bzw. 1880 in Erding geboren. Ihre Eltern waren aus Fellheim, Landkreis Unterallgäu, zugezogen. Zur Zeit der Geburt der beiden Kinder wohnten sie in der Langen Zeile – in einem Haus, das später abgerissen und 1891 durch den Neubau der heutigen Stadtapotheke ersetzt wurde. Die Familie Einstein verzog noch vor dem Ersten Weltkrieg nach Nürnberg, wo Sophie 1913 heiratete und ihre Mutter 1914 verstarb. Ihren Bruder Leopold internierte man nach der Reichspogromnacht 1938 für kurze Zeit im KZ Dachau. Am 10. September 1942 wurde er von Nürnberg aus in das Ghetto Theresienstadt (heute Tschechien) deportiert, wo er am 18. Juli 1943 starb. Sophie Buchmann, ihr jüdischer Ehemann und ein gemeinsamer Sohn wurden am 24. März 1942 von Nürnberg aus in das Ghetto Izbica (heute Polen) deportiert. Dort verstarb Sophie, die Todesumstände und das genaue Todesdatum sind unbekannt. Rückwirkend trug man den Tag des Kriegsendes, 8. Mai 1945, als offiziellen Todestag ein.



So erinnern fortan zwei Stolpersteine auf dem Gehweg vor dem Haus Lange Zeile 4 in Erding an das Schicksal der in Erding geborenen Sophie Buchmann und Leopold Einstein.



Unterstützt wurde der Arbeitskreis „Erding erinnert“ durch Oberbürgermeister Max Gotz, den Erdinger Stadtrat und den Historischen Verein Erding. Die Finanzierung der beiden Stolpersteine übernahm die Stadt Erding.



Termine

– Montag, 7. März: Öffentlicher Vortrag von Gunter Demnig: „Das Kunstprojekt Stolpersteine“, Beginn 19.30 Uhr, im Festsaal des Erdinger Weißbräu



– Dienstag, 8. März, 9 Uhr vor dem Haus Lange Zeile 4 (Stadtapotheke): Öffentliche Verlegung der Stolpersteine durch Gunter Demnig, mit OB Max Gotz

red