Was passiert, wenn man acht Monate keinen Zucker mehr isst? Ein extremer Fitness-Selbstversuch, um abzunehmen

Schritt 1: Körperfett verlieren durch den Verzicht von Kohlenhydraten. Schritt 2: Definierte Muskeln wie ein Superheld © phi

Fitness – Würde man ‚ungesunde Ernährung‘ googeln, man stieße vermutlich auf den Inhalt meines Kühlschranks. Über 15 Jahre lang gab es kaum eine Tiefkühlkost, die nicht auf täglicher Basis den Weg in meinen Körper fand. Gesunde Ernährung? Vollkommen überbewertet, dachte ich. Tatsächlich hielt ich quer durch meine 20er Jahre hindurch eine schlanke Physis. Schließlich trainierte ich auch täglich, um die zugeführte Energie in Muskeln umzuwandeln. Ein simpler Plan! Warum also hatte ich nicht längst den Körper eines Rocky? Und noch schlimmer, warum begannen meine Muskeln, unter einer dünnen, aber unaufhaltsam wachsenden Fettschicht zu verschwinden? Hat Ernährung tatsächlich einen derart massiven Einfluss auf mein Erscheinungsbild?

So zog ich, als ewig unbelehrbarer Ernährungs-Verweigerer, kurz nach meinem 30. Geburtstag die Reißleine, veränderte meine Gewohnheiten radikal und schlug das entgegengesetzte Extrem ein: Den völligen Verzicht auf Zucker und einfache Kohlenhydrate, um auf schnellstmöglichem Weg den schlacksigen, definierten Körper eines Superhelden mit einstelligem Körperfettanteil zu erhalten. Ein extremer Erfahrungsbericht einer waghalsigen Fitness-Dität.



Wie funktioniert Fettverbrennung?

Gewicht verlieren ist eine simple Sache – weniger Essen, als man verbrennt. Mein Ziel war es allerdings, abzunehmen ohne gleichzeitig Muskeln abzubauen. Eine weniger simple Aufgabe. Im Alltag zieht unser Körper die benötigte Energie aus der Nahrung, die wir ihm zuführen. Vor allem einfacher Zucker kann schnell verwertet werden. Essen wir Zucker, schüttet der Körper Insulin aus, um den Blutzuckerspielgel wieder zu senken. Dummerweise hemmt Insulin gleichzeitig die Fettverbrennung.



Um Fett abzubauen, müssen wir unseren Körper also umprogrammieren, zur Energiegewinnung auf die eigenen Fettreserven zurückzugreifen, indem wir ihm die Kohlenhydrate-Zufuhr abschneiden. Diesen Vorgang nennt man Ketose.



Hält man gleichzeitig die Eiweiß-Zufuhr auf hohem Level und trainiert gewissenhaft, schmelzen die Fettreserven dahin, während sich die Muskeln definieren.



Allerdings gibt es auch erlaubte Kohlenhydrate: Vollkornprodukte liefern Ballaststoffe, die den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen und damit Heißhungerattacken unterbinden.



Das tägliche Brot & Wasser

Die Ernährungsumstellung brachte mich an Tag 1 bereits an den Rand der Verzweiflung. Keine Pizza, keine Nudeln, keine Saucen, keine Brezen, keine Limo, keine Süßigkeiten – kurzum, alles was Spaß macht, war mit einem Schlag verboten. Verarbeiteter Zucker und damit der Großteil von allem, was uns im Supermarkt oder der TV-Werbung das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, wurde zu meinem neuen Feind.



Statt nun täglich Hühnchen zu verputzen, wählte ich die maritime Alternative. Statt Pizza und Lasagne füllte ich meine Küche nun mit Fisch-Filets (ohne Panade) und Dosen-Thunfisch. Dazu Unmengen an Hüttenkäse, Mozzarrella, Protein-Joghurte und Rinderschinken. Eiweißquellen rund um die Uhr!



Als letzte zuckerhaltige Sünde verblieb fettarme Vollmilch in meinem Kühlschrank; als zu niederschmetternd gestaltete sich die Suche nach einem geschmacklich akzeptablen Milchersatz für die tägliche Abenddosis Haferflocken. Arrangieren konnte ich mich letztendlich, mit einiger Überwindung, mit zuckerfreier Mandel- und Kokosmilch.



Essen strikt nach Uhrzeit

Um meinem Körper genug Zeit zur Fettverbrennung zu lassen, erlaubte ich mir nur noch alle 6-7 Stunden eine Nahrungsaufnahme. All die kleinen Snacks, die wir normalerweise im Laufe des Tages zu uns nehmen, lassen den Körper kontinuierlich Insulin ausschütten und hemmen folglich eine effektive Verbrennung.



Auch bei meiner warmen Fisch-Mahlzeit am Abend aß ich nur noch soviel, dass ich danach noch problemlos trainieren könnte.



Erlaubte Getränke: Leitungswasser. Ende. An Soft-Drinks, Säfte oder Alkohol auch nur zu denken, hemmt bereits die Fettverbrennung. (Alkohol ist nicht weniger als der Diktator unter den Hemmern.)



Kalorien im Einzelnen zählte ich nicht. Ich reduzierte meine Nahrungsaufnahme Stück für Stück, bis ich sicher war, im gerade noch erträglichen, täglichen Minus angekommen zu sein (geschätzt im Bereich um 2300 kcal pro Tag).



Kraft, Schmerz und Schweiß: Das Training

Um fit zu werden, begnügte ich mich mit 20 intensiven Trainings-Minuten pro Tag. (Handstand-)Liegestütze, Sit-Ups, Seilspringen, Joggen – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wichtig ist, jeden Tag eine andere Muskelgruppe in den Fokus zu rücken und die Muskeln stets mit kleineren Variationen auf Trab zu halten. Die sichtbarsten Fortschritte erzielte ich mit Russian Twists 4x pro Woche, die zu kantigen, definierten Bauchmuskeln führten.



Einen Löwenanteil der körperlichen Umstrukturierung macht allerdings allgemeine Bewegung aus – also Fahrrad fahren, zu Fuß gehen und Treppen steigen bei jeder Gelegenheit. Wer mehrere Kilometer pro Tag schafft, bringt den internen Verbrennungsmotor ordentlich auf Touren. Und wer zwei vollbepackte Einkaufstüten vom Supermarkt nach Hause und das Treppenhaus hinaufträgt, braucht danach kein Fitness-Studio mehr.



Für das in meinem Versuch effektivste Arm- und Rumpf-Training war indes keinerlei Bewegung nötig: Man hängt sich an eine Klimmzugstange, winkelt die Arme an, als wolle man sich hinaufziehen, und verharrt in dieser angespannten Pose so lange wie möglich. Diese beispiellos anstrengende Übung nutzten schon Sylvester Stallone und Dolph Lundgren, um für Rocky 4 in Form zu kommen. Laut Stallone schaffen nur die körperlich Fittesten die 45 Sekunden-Marke. Mit ein wenig Übung werden allerdings auch 60-90 Sekunden möglich. (Mein Rekord lag bei 99 Sekunden.)



Zerreißprobe für den ganzen Körper: 90 Sekunden von der Klimmzugstange hängen © Bernhard Zehetmaier

Mit dem Ganzkörper-Effekt dieser Hänge-Übung kann kaum eine andere Technik mithalten – und das 1x wöchentlich mit 2-3 Versuchen (ingesamt also weniger als 5 Minuten Zeitaufwand pro Woche!).



Schon innerhalb eines Monats wurden dramatische Veränderungen an meinen Muskeln erkennbar. In Kombination mit 80-100 Klimmzügen pro Woche formierten sich nicht nur mein Bizeps, sondern auch die Unterarme zu gehärtetem Stahl, garniert mit einem definierten Latissimus-Muskel an Flanken und Rücken, einem flachen Bauch sowie breiteren Schultern.



Nach dem Training nutzte ich hohe Dosen Koffein, um das Hungergefühl zu unterdrücken. Spätestens hier verabschiedete ich mich von der Illusion, eine derartige Diät hätte noch etwas mit gesundem Lebensstil zu tun. Zwar aß ich kein Fast-Food mehr, doch war ich nun am gegensätzlichen Extrem angekommen.



Extreme Abnehm-Methoden aus dem Profisport

Um die nötige Motivation zu tanken, meine zweckgebundene Nahrungsreduzierung ohne Rückfall zu ertragen, sah ich mich nach anderen Extrem-Beispielen um. Neben bekannten ‚Vorbildern‘ wie Sylvester Stallone, der zur Fettreduzierung angeblich rein von Thunfisch und Haferkeksen lebte, wurde ich im russischen Profisport fündig, genauer gesagt im Eiskunstlauf. Bei den jugendlichen Damen zählt jedes Gramm, um eine schlanke, kindliche Physis durch die Pubertät hindurch aufrechtzuerhalten. Vor Wettkämpfen wird mehrmals täglich ihr Gewicht gewogen.



Europa-Champion Aleksandra Boikova etwa erlaubt sich nur an Wochenenden „normale Mahlzeiten“. Unter der Woche gibt es Salat, Cashewkerne und Unmengen an Kaffee. Yulia Lipnitskaya, die jüngste russische Gold-Gewinnerin von Olympia, ernährte sich derart strikt von Protein- und Mahlzeitersatz-Pulver, dass sie Magersucht erlitt.



Anna Shcherbakova, ebenfalls olympischer Champion, isst niemals bei Nacht. Ihre Kollegin Alina Zagitova gab an, während der olympischen Saison selbst den Konsum von Wasser eingeschränkt zu haben, damit kein Gramm zu viel auf der Wage erscheint. Vor dem Wiegen trank sie einen Schluck – und spuckte ihn danach wieder aus. Als Zagitova die Goldmedaille gewann, gönnte sie sich zur Belohnung ein einziges Eis.



Acht Monate später: Das Resultat der Schinderei

Nach zwei Monaten strikter, zuckerreduzierter Ernährung bemerkte ich die Veränderungen. Mein Körper baute sich um. Ich wurde kontinuierlich schlanker, während meine Muskelgruppen immer feiner und definierter hervortraten. Bekannte Nebenwirkungen der Ketogen-Diät wie ein trockener Mund wurden dauerpräsent (man fühlt sich rund um die Uhr dehydriert). Mein Körperfettanteil fiel im Laufe von 8 Monaten von 18 auf 8%, mein Gewicht reduziert sich von 76 auf 70 kg. Rein auf dem Papier machte ich also in diesen 8 Monaten mehr Fortschritte, als in den 15 Jahren chaotischer Ernährung davor. Und das ohne je einen Shake zu trinken, Gewichte zu stemmen oder ein Studio zu betreten.



Stück für Stück dürrer: Nach 8 Monaten Protein-Diät und nur noch 8% Körperfett war das Ende der Fahnenstange erreicht © had

Stück für Stück dürrer: Nach 8 Monaten Protein-Diät und nur noch 8% Körperfett war das Ende der Fahnenstange erreicht © phi

Meine Kondition stieg ins Unermessliche. Treppensteigen in den vierten Stock beschleunigte nicht einmal mehr meine Atmung. Mein gesamtes Hautbild besserte sich. Ich schwitzte nicht mehr, weder durch Sonne, noch durch körperliche Aktivität. (Vermutlich, weil mein Körper es sich nicht leisten konnte, noch mehr Nährstoffe zu verlieren.)



Die Kehrseiten: Essen strikt nach Uhrzeit sowie das dauerhafte Akzeptieren und Ertragen von Hunger zehrte kontinuierlich aus. Mein Körper war zweifellos der Ansicht, ich wolle ihn aushungern. Kontrolle und Limitierung begleiteten und bestimmten jeden einzelnen Tag.



Nach vier Monaten waren mir all meine Hosen zu groß geworden. Rund um die Uhr bekam ich zu hören, wie dürr ich geworden wäre.



Mentale Kollateralschäden

Je sichtbarer die Fettverbrennungs-Erfolge wurden, desto fanatischer steigerte ich mich in meine reduzierte Ernährung hinein. Ich bekam keine Alltagsspeisen mehr hinunter, ohne von einem schlechten Gewissen geplagt zu werden. Das Studieren von Nährwert-Tabellen im Supermarkt wurde zur Religion.



Ich verzichtete auf ein Frühstück. Ich versuchte, hungrig ins Bett zu gehen, um durch die Nacht hindurch kontinuierlich Fett zu verbrennen. Als ich eines Abends anlassbezogen Nudeln essen musste, lief ich noch in derselben Nacht zwei Stunden in der Stadt umher, um die zugeführten Kohlenhydrate umgehend wieder zu verbrennen.



Ich testete ein ominöses Ernährungs-Pulver (deutscher Hersteller!), das im russischen Eiskunstlauf zur Gewichtsreduzierung verwendet wird. Eine Portion davon enthält nur 200 Kalorien – so wenig, dass mir kurz darauf an der Klimmzugstange die Kraft ausging.



Kurz gesagt: Was früher undenkbar erschien – eine Ernährung fernab der Fertigprodukte – wurde zur radikalen Lebenseinstellung. Als ich nach diesen 8 Monaten wieder die erste Pizza aß, fühlte ich mich, als würde ich ein Verbrechen begehen.



Gefühlt war es im Winter einfacher, Gewicht zu reduzieren, da die Kälte den Fettstoffwechsel beschleunigt. Unter brütenden Sommertemperaturen hingegen büßt man im Training an Leistungsfähigkeit ein.



So kann die nächste Diät ruhig noch etwas warten. Und ehrlich gesagt: wie soll man überhaupt langfristig ohne Pizza überleben?!



Dies ist ein subjektiver Erfahrungsbericht. Ich erhebe keinen Anspruch auf ernährungspsychologische oder sportwissenschaftliche Akkuratesse. - Philip Heggmair