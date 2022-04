Wieder vor Publikum: Auftritt der Erdinger Stadtkapelle und Jugendorchester in der Stadthalle am 30. April

Stadtkapelle und Jugendorchester proben für ihren großen Auftritt © Stadtkapelle

Erding – Die Stadtkapelle Erding freut sich sehr auf das diesjährige Frühjahrskonzert am 30. April um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Zwar hat das Orchester auch die Pandemie-Zeit mit vielen Aktivitäten wie Online-Proben oder Flashmobs überbrücken können, doch können diese natürlich nicht mit dem gemeinsamem Musizieren mithalten, für das das Herz der Musiker schlägt. Vor Publikum zu spielen ist für alle Beteiligten das Besondere. Die Musiker und Dirigent Martin Hirsch sind voller Vorfreude auf den Konzertabend. So ist es auch in der Vorbereitung schon ein anderes Gefühl, mit dem Konzert ein Ziel vor Augen zu haben.



Die Zuhörer können sich auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen. Auch das Jugendorchester tritt wieder auf. Verschiedene Formate wie Fanfare, Konzertsuite und Marsch werden zu hören sein. Außerdem kommen Klassiker der symphonischen Blasmusik zur Aufführung.



Auch Evergreens der 80er Jahre finden sich im Konzertprogramm wieder. So wird es ein Abend im Sinne der symphonischen Blasmusik mit verschiedensten Klangfarben unterschiedlichsten Rhythmen und ausdrucksstarken Melodien, die Emotionen bei den Zuhörer wecken werden.

