Wir verlosen 2 Fan-Pakete inklusive Kino-Freikarten zum wahnwitzigen, stargespickten neuen Actionthriller ‚Bullet Train!‘

Bullet Train - Jetzt im Kino! © Sony Pictures Entertainment

Kino – Brad Pitt spielt in Bullet Train die Hauptrolle als Ladybug. Der vom Pech verfolgte Auftragskiller ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt – die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Das alles passiert an Bord des schnellsten Zuges, den es gibt.



Unter der Regie von David Leitch („Deadpool 2“) ist die Endstation erst der Anfang, in dieser wilden, atemlosen Non-Stop-Fahrt durch das moderne Japan. David Leitch führte Regie, nach einem Drehbuch von Zak Olkewicz, basierend auf einem Roman von Kotaro Isaka. Produziert wurde die Actionkomödie von Kelly McCormick, David Leitch und Antoine Fuqua. An der Seite von Brad Pitt spielen Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio und Zazie Beetz. Ab 4. August nur im Kino!



Verlosung

Zum Kinostart verlosen wir 2 Fan-Pakete, bestehend aus je 2 Kinofreikarten, einer Barrel Bag Sporttasche sowie einem Bucket Hat im originalen Bullet Train-Design!



Wer gewinnen möchte, schickt bis Dienstag, 9. August, eine Postkarte mit dem Stichwort „Bullet“ an: Hallo Erding, Kirchgasse 1, 85435 Erding. Bitte Telefon- und/oder Handynummer angeben. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt!

Sony Pictures Entertainment