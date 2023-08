Mehr Sicherheit für Frauen: „Ein Dirndl-Ausschnitt ist keine Einladung“

Von: Gabi Zierz

Stellten erste Maßnahmen zum Schutz von Frauen auf dem Herbstfest vor (v. l.): Marcus Bank (Ordnungsamt), OB Max Gotz, Grünen-Stadträtin Helga Stieglmeier, Steffi Irmscher-Grothen (BRK) und Grünen-Stadträtin Verena Comperl. © Peter bauersachs

Erstmals gibt es zum Erdinger Herbstfest eine Aktion gegen sexuelle Übergriffe auf Frauen. Die Stadträtinnen haben sie initiiert. Jetzt wurden erste Maßnahmen vorgestellt.

Erding – Die Sicherheit von Mädchen und Frauen auf dem Erdinger Herbstfest steht heuer besonders im Fokus. Dafür setzen sich die acht Stadträtinnen aller Fraktionen ein, die sich mit einem Appell gegen sexuelle Übergriffe an die Öffentlichkeit gewandt haben (wir berichteten). Darin heißt es: Nein heißt Nein! Mädchen und Frauen werden nicht begrapscht! Ein Dirndl-Ausschnitt ist keine Einladung! Und: Alkoholisierte Mädchen und Frauen sind kein Freiwild!

Diesem Appell folgen heuer bereits konkrete Maßnahmen zum Schutz der Frauen: So wird es Plakate rund um und auf dem Herbstfest geben sowie in den Toiletten, dazu eine Notfallnummer, an die sich Betroffene wenden können, und eine Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Beim Pressetermin im Rathaus stellten die beiden Grünen-Stadträtinnen Helga Stieglmeier und Verena Comperl, Steffi Irmscher-Grothen, die im BRK-Kreisverband die Frauenbereiche leitet, und OB Max Gotz die Details vor.

Der Stadtchef freute sich, dass die Initiative für diese Aktion aus dem Stadtrat gekommen ist und dass das BRK heuer schon bei der Umsetzung erster Maßnahmen helfe. Eine ideale Zusammenarbeit, denn das Rote Kreuz ist mit seinem Glückshafen ohnehin zehn Tage lang vor Ort und stets ansprechbar. Dahinter befindet sich auch der so genannte Safe Point, zu dem Frauen kommen können, „wenn was passiert ist“, so Irmscher-Grothen. Dieser Schutzraum sei freitags und samstags zugänglich und dort biete man Betroffenen auch Betreuung, falls gewünscht. Zudem seien an den -Wochenenden geschulte Ehrenamtliche im Einsatz. „Sie tragen auffällige gelbe Westen und gehen über das Gelände“, kündigte Irmscher-Grothen an. Dabei werden sie am späteren Abend auch von der Security oder Mitarbeitern des Ordnungsamtes begleitet, „weil wir auch in die dunklen Ecken schauen“.

Gotz betonte, die Aktion trage dazu bei, die Menschen zu sensibilisieren und sei auch als Prophylaxe gedacht. Das sei wichtig, „weil wir heuer wieder mehr Besucher erwarten und so auch mehr Gedränge herrschen wird“.

Stieglmeier kündigte Plakate auf dem Festgelände sowie Aufkleber für die Frauen- und Männer-WCs an. Die Grünen-Stadträtin appellierte auch an die Eltern, sich zu kümmern, „dass die Mädels sicher heimkommen“. Selbst könne man als Frau auch Maßnahmen ergreifen, sagte sie. So gebe es beispielsweise im Drogeriemarkt für wenig Geld Schutzarmbänder gegen K.o.-Tropfen. Außerdem sollten Frauen darauf achten, dass der Handy-Akku geladen ist, nicht alleine unterwegs sein, bei Belästigung laut Nein sagen, unangenehme Situationen verlassen und auf ihr Getränk achten.