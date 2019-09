Erding: Taxifahrer verärgert über Exil-Standort 

Die Erdinger Taxifahrer können sich mit ihrem Ausweichstandort beim Herbstfest nicht anfreunden. Am Gries sind sie zu weit weg von der Kundschaft, sagen sie. Das nutzen andere aus.

Erding– Jahr für Jahr haben die Erdinger Taxis während des Herbstfestes neben dem Schwimmbad auf ihre Kunden gewartet. 2018 wurde das erstmals geändert. Aufgrund von „unhaltbaren Zuständen“, wie es Stadtsprecher Christian Wanninger auf Nachfrage formuliert. Er spricht von blockierten Feuerwehrzufahrten und zu vielen Fahrzeugen. Seither müssen die Taxler auf dem kleinen Parkplatz Am Gries ausweichen. Dort fühlen sie sich immer noch wie „im Exil“, wie es Taxiunternehmer Ersan Sürücü ausdrückt. Was den 35-Jährigen besonders stört: Die Verlegung sei ohne Ankündigung erfolgt.

Die Stadt weist diesen Vorwurf zurück: „Mehrere Gespräche mit dem städtischen Ordnungsamt verliefen ohne Ergebnis“, erklärt Wanninger. Und: „Die Aufforderung der Behörde an die Taxi-Unternehmer, selbst Lösungsvorschläge zu unterbreiten, blieb unbeantwortet.“

Für die Taxifahrer bringt der neue Standort nur Nachteile mit sich. Yilmaz Arslan ist vor allem von den Herbstfest-Bussen genervt, die auch Am Gries halten. „Manchmal können wir zehn Minuten lang nicht rein- oder rausfahren, weil die Menschen und die Busse den Weg blockieren“, erzählt der 48-Jährige.

Der Taxistand ist zu Fuß in etwa fünf Minuten vom Festplatz aus zu erreichen. Ausgeschildert ist er dort nicht. „Die Leitungen in unserer Zentrale sind total ausgelastet, weil keiner weiß, wo wir stehen. Jeder ruft an und bestellt sich den Wagen zum Schwimmbad“, sagt Ziver Karakazik, der seit 2007 ein Taxi in Erding betreibt.

Doch das sei nicht das eigentliche Problem, ergänzt Sürücü. In Erding dürfen eigentlich nur die 22 Taxis mit einer Stadt-Konzession fahren. An Herbstfest-Wochenenden werden aber alle Taxis aus dem Landkreis geduldet. Da die Landtaxis nicht Mitglied der Erdinger Zentrale sind, dürfen sie sich auch nicht an den Stand stellen. „Die fahren einfach vor zum Schwimmbad und schnappen sich unsere Gäste“, erzählt Sürücü. Er beschäftigt drei Mitarbeiter und wünscht sich mehr Unterstützung von der Stadt. Denn: „Vorteile bringt der neue Standort nur für die Landtaxis.“

Der 35-Jährige war in den vergangenen Wochen drei Mal im Rathaus, um die Situation anzusprechen. Zum Oberbürgermeister sei er nicht durchgekommen. Verstehen kann er das nicht: „Sind wir denn wirklich so eine große Stadt, das man nicht mehr mit dem Bürgermeister sprechen kann?“

Stadtsprecher Wanninger bestätigt den Kontaktversuch. Dieser sei aber viel zu kurzfristig passiert, um noch Änderungen vornehmen zu können. Das habe man dem Taxi-Unternehmer auch mitgeteilt, und er habe dieser Entscheidung zugestimmt – „verbunden mit dem Angebot, für 2020 über Änderungen zu sprechen“.

Der Vorsitzende der Taxivereinigung, Michael Russ, sagt dazu: „Es wäre für unsere Fahrgäste und auch für uns als Taxizentrale wichtig, dass wir direkt vor dem Festplatz zumindest drei Stellplätze hätten. Der Rest könnte wo anders warten und immer wieder nachfahren.“

Da der Taxistand am Gries abseits vom Geschehen sei, „steigen die Menschen auch in dubiose Fahrzeuge ein – Landtaxis, Mietwagen oder auch Privatfahrzeuge“, sagt Karakazik. „Und wenn sie im Fahrzeug etwas liegen lassen oder ihnen im Nachhinein auffällt, dass sie viel zu viel gezahlt haben, beschweren sie sich bei uns, obwohl das gar nicht unsere Taxis sind. Bei solchen Dingen können wir den Menschen nicht weiterhelfen.“

Die Erdinger Stadttaxis erkennt man übrigens an den Nummernschildern 7001 bis 7022. Diese sind an der Rückscheibe der Fahrzeuge angebracht. Wagen mit einer anderen Nummer gehören nicht zur Taxivereinigung Erding und dürfen außer an den Festwochenenden auch nicht in der Stadt fahren. (Mayls Majurani)