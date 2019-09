Schausteller, Wirte, Stadt und Einsatzkräfte ziehen Bilanz

Das 79. Herbstfest war für die Beteiligten weitgehend zufriedenstellend. Das schlechte Wetter am zweiten Wochenende wirkte sich auf die Bilanz aus.

Erding – Sechs Tage Sonne und Hitze, vier Tage Kühle und Regen – so durchwachsen das Wetter während des 79. Erdinger Herbstfests war, so gemischt fällt auch die Bilanz aus. Klar ist: Eine Rekordwiesn war es nicht. Die Einsatzkräfte sprechen von einem „zufriedenstellenden Verlauf“. Besorgniserregend sei nur der Anstieg der aufgegriffenen betrunkenen Jugendlichen. Zwei waren es voriges Jahr, 17 heuer. Erstmals seit Jahren gab es auch eine Gewalttat, die als versuchte Tötung verfolgt wird.

Das 79. Herbstfest war wettermäßig das komplette Gegenteil der 78. Auflage. Vor einem Jahr begann die Erdinger Wiesn nasskalt, heuer legte sie bei bestem Sommerwetter – mitunter war es fast zu heiß – einen Traumstart hin. Vor einem Jahr war der Ausklang umso besser. Heuer war es nach Aussage der Wirte und Betreiber der Fahrgeschäfte das erste Mal so, dass der letzte Sonntag nicht der beste Tag des zehntägigen Trubels war – es regnete nahezu durchgängig.

Lob für das Sicherheitskonzept

In der Folge war der große Parkplatz in den Geislinger Ängern wegen Schlamm und Pfützen nicht mehr befahrbar. Er musste von den Sozialvereinen, die die Stellflächen bewirtschaften, schließlich gesperrt werden.

Oberbürgermeister Max Gotz freute sich vor allem über das Sicherheitskonzept, das mit seinen vielen Beteiligten bestens gegriffen habe, was sich bei „einigen unschönen Zwischenfällen“ bestätigt habe. „Die Menschen können mit einem guten, sicheren Gefühl zu uns kommen.“ Am ersten Wochenende hat der Andrang laut Gotz aber „schon fast zu einer bedrohlichen Enge geführt“. Er dankte allen Beteiligten – Ordnungsamt, Sicherheitsdiensten, Polizei, BRK und Feuerwehren.

Zweites Feuerwerk war ein Magnet

Gotz ist überzeugt, dass die Erdinger Wiesn für immer mehr Menschen eine gern gewählte Alternative zu der in München sei – „weil es bei uns doch noch beschaulicher zugeht“. Erfreulich sei auch der starke Besuch aus der Region. Die Herbstfestbusse sind für den OB dabei eine segensreiche Institution. Die zahlreichen Blaskapellen hätten dafür gesorgt, „dass es ein traditionsbewusstes, bayerisches Volksfest ist und bleibt“.

Dieter Rilke, seit 35 Jahren Schaustellersprecher, sprach von einem „durchwachsenen und zufriedenstellenden Herbstfest“. Es habe ihn gewundert, „dass am Sonntagabend trotz des Regens doch noch etliche Besucher auf dem Festplatz waren“. Das zweite Feuerwerk habe wider Erwarten als starker Magnet gewirkt.

“Ein bisschen schlechter als das Herbstfest 2018“

Rilke macht aber keinen Hehl daraus, „dass uns die nasskalten Tage ab dem Kindertag am Donnerstag schwer zu schaffen gemacht haben“. Wenn es nur zehn oder elf Grad habe, „dann bleiben viele Familien mit Kindern zu Hause“. Insgesamt falle die Bilanz dieses Jahres hinter der von 2018 zurück.

Klaus Richter, Wirt des Stiftungszelts, macht zwar keine Angaben über den Bierausstoß und die Besucherzahlen, ist aber „im Großen und Ganzen zufrieden“. Die meiste Zeit sei das Zelt voll gewesen. „Der Tag der Tracht am Montag war ein Erfolg, den wird es auch in Zukunft geben“, versprach Richter. Es sei ein schönes Bild gewesen, als viele Besucher selbst das Tanzbein geschwungen hätten. 2020 will er mit seinem Team auf jeden Fall wieder am Start sein. Das ist dann das 80. Herbstfest – und das 48. der Wirtefamilie Römersperger-Richter.

Positives Fazit vom Weißbräu-Zelt und dem BRK

Mario Pianka, Wirt des Weißbräu-Zelts, geht davon aus, dass er leicht unter dem Vorjahresergebnis abschneiden werde. „So verregnete Tage wie der sonst sehr starke zweite Sonntag wirken sich natürlich aus.“ Insgesamt sei er aber zufrieden. „Es gab keine gravierenden Zwischenfälle bei uns, wir hatten sehr gute Gäste“, versichert Pianka. Für 2020 wünscht er sich „ etwas stabileres Wetter“.

Ein positives Fazit zieht die Wiesnwache des Bayerischen Rotes Kreuzes. Pressesprecherin Danuta Pfanzelt berichtet von „lediglich 65 nennenswerten Versorgungen von Patienten. 25 Verletzte oder Erkrankte mussten wegen internistischer oder chirurgischer Probleme zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gebracht werden“.

Minimaler Anstieg der Polizei-Einsätze

Laut Pfanzelt wurden 15 Meter Pflaster verklebt, was 500 Versorgungen durch die Ehrenamtlichen der Bereitschaften entspricht. Insgesamt seien 270 Helfer im Einsatz gewesen, unter anderem am Glückshafen.

Einen „zufriedenstellenden Verlauf“ erkennt Erdings Polizeichef Anton Altmann. Die Gesamtzahl der Einsätze blieb mit 103 im Vergleich zu 2018 (99) nahezu konstant. Die Beamten waren erstmals mit so genannten Body Cams auf Streife, bei der die Einsätze mit Videokameras aufgezeichnet wurden.

Mehr betrunkene Jugendliche als im Vorjahr

Zwei Dinge ragen aus Altmanns Statistik heraus – die Masskrug-Attacke am ersten Samstag, die die Justiz als versuchte Tötung verfolgt (wir berichteten), sowie die eklatant angestiegene Zahl aufgegriffener betrunkener Jugendlicher. Zwei waren es vor einem Jahr, heuer gleich 17. „Das ist besorgniserregend“, sagt Altmann. Die Wiesnwache führte täglich Jugendschutzkontrollen durch.

Zugenommen haben nach den Worten des Polizeioberrats auch die Gewahrsamnahmen. Einer aus dem Vorjahr stehen heuer sieben gegenüber. Dafür gingen die Platzverweise von 14 auf sieben zurück. Leicht verbessert hat sich die Sicherheitslage auch bei den Körperverletzungen, die von 14 auf zwölf zurückgingen und bei Streitigkeiten, deren Summe von elf auf fünf sank. Dafür verzeichnete die Wiesnwache mehr hilflose Personen (8/2) und mehr Diebstähle (7/5).

Großer Umzug zum Jubiläums-Herbstfest

Brav verhielten sich die motorisierten Besucher: Im Zusammenhang mit dem Herbstfest stehen lediglich je zwei Verkehrsdelikte und Unfälle – genau so viele wie im Jahr zuvor.

Das Programm fürs 80. Herbstfest ist erst im Entstehen. „Es wird einen großen Umzug mit hoffentlich vielen Vereinen geben“, verspricht Gotz. Ob es ein Blumenkorso oder ein Trachten-, Schützen- oder historischer Umzug werde, sei noch offen.

Hans Moritz

