Peinlichkeiten und Glücksmomente

Schön, ärgerlich, peinlich, lustig: Vom Erdinger Herbstfest kann jeder eine Geschichte erzählen – auch die Lokalprominenz, wie beim Tag der Kommunalpolitik am Dienstag im Stiftungszelt zu erfahren war.

Erding–Der Eittinger Bürgermeister Georg Wiester geht sehr gerne auf das Erdinger Herbstfest – ganz im Gegenteil zu seiner Mutter Resi. Sie hat einmal den Satz gesagt: „Für mich ist das der schlimmste Tag vom ganzen Jahr. Liaba foss i fünf Fuada Heu.“ Ihr ältester Sohn erklärt, warum: „Wir hatten zuhause eine Landwirtschaft und waren sechs Söhne. Meine Mutter hatte alle Hände voll zu tun, uns alle zusammenzuhalten.“ Im VW Käfer seien sie damals – in den frühen 1960ern – nach Erding gefahren. Die sechs Buben, Mutter Resi und Vater Georg. „Wir haben schon irgendwie ins Auto gepasst“, erinnert sich der heute 67-Jährige.

Und während der Vater sich dann zu seinen Spezln ins Bierzelt hockte, durfte sich die Mutter um die Buben-Meute kümmern, die zwischen Kinderkarussell, Losbude und Nagelstand rumsauste und am liebsten auch schon im Zelt gewesen wäre, wo die Musikkapelle Holler aus Berglern aufspielte. „Meine Mutter war immer froh, wenn wir wieder heil daheim angekommen sind“, erinnert sich Wiester. Herbstfest war übrigens immer sonntags. „Da haben die Kühe daheim eine Stunde länger aufs Fressen warten müssen.“

Vier Überschläge

Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier hat früher gern etwas überdreht – in der Schiffschaukel auf dem Herbstfest. „Das war für uns junge Burschen nach der Molkerei-Versammlung das Höchste. Wir haben uns da einen richtigen Wettstreit geliefert“, erzählt er. Wem gelingen die meisten Überschläge? Das war (neben den Mädels, die nicht uninteressiert zuschauten) das Einzige, was die 19- und 20-jährigen Kerle antrieb. „Drei habe ich geschafft“, erinnert sich Wiesmaier und fügt auf gut Bairisch hinzu: „Beim vierten hod’s mi dann fast aussedrahd.“ Das sei dann das Ende seiner Schiffschaukelartisten-Karriere gewesen. Auf die Frage, wie viel Bier er da schon intus hatte, meinte der Gemeindechef: „Zumindest so viele wie Überschläge.“

Täglich mit dem Bus

Als Gerlinde Sigl 2008 Bürgermeisterin von Lengdorf wurde, wusste sie sofort, was sie unbedingt einführen musste: einen Bus zum Erdinger Herbstfest. Gedacht, getan. Ein paar Monate später brachte zum ersten Mal ein Bus die Lengdorfer Gemeindebürger zum Volksfest in der Kreisstadt – und wieder zurück. Von dieser Einführung profitiert nicht zuletzt die Gemeindechefin selbst. Sie verrät, dass sie tatsächlich jeden Tag aufs Herbstfest fährt. „Heim geht’s mit dem Bus um viertel nach Zwölf. Der um halb Elf fährt mir zu früh“, sagt Sigl lachend. Von ihrer Präsenz auf dem Fest profitiert wiederum ihr Enkel. Denn die Oma hat ein glückliches Händchen beim Losen. Erst neulich hat sie wieder 400 Punkte am Glückshafen ergattert.

Am Autoscooter

Wenn Helmut Scherzl, Gemeinderat in Moosinning, heute aufs Herbstfest geht, dann zum gemütlichen Essen ins Zelt. Und freilich nimmt er dafür das Auto. In seiner Jugend war das anders. „Es hatte nicht jede Familie ein Auto. Manche sind sogar mit dem Bulldog gefahren“, erinnert sich der 67-Jährige. Mit 13, 14 Jahren ist der Eichenrieder ab und zu mit einem Spezl mitgefahren, dessen Eltern ein Geschäft und somit auch ein Auto hatten – sein Gemeinderatskollege Georg Brummer. Oft genug ging’s aber auch mit dem Radl von Eichenried nach Erding. „Auf dem Herbstfest waren wir Jugendliche vor allem beim Autoscooter. Da waren ja auch die ganzen Mädels“, erzählt Scherzl augenzwinkernd. Ans Bierzelt hat man damals in derart jungen Jahren nicht einmal gedacht. Stattdessen standen Fahrten mit Schiffschaukel und Kettenkarussell hoch im Kurs.

Im Riesenrad

Der Erdinger Stadtrat Josef Hochholzerhatte sein schönstes Herbstfest-Erlebnis vor genau 30 Jahren. Damals, am 1. September 1988, heiratete er seine Frau Birgit. Und das war gar nicht so einfach, denn Hans Richly, damals Standesbeamter und Herbstfest-Verantwortlicher der Stadt zugleich, wollte die beiden gar nicht ins Trauungszimmer im Rathaus lassen: Das war mit Geschenken für den Kindertag vollgestellt. Schließlich fand sich doch ein Platzerl fürs Jawort – und abends ging’s aufs Herbstfest. „Wir sind Riesenrad gefahren. Das war ein Highlight“, erzählt Hochholzer. Seither ist bei ihm und seiner Frau jedes Mal die Freude groß, wenn ein Riesenrad in Erding steht. Heuer haben sich Hochholzers das Vergnügen bereits am verregneten Auftaktfreitag gegönnt.

Marilyn-Monroe-Pose

Ganz unfreiwillig die berühmte Pose von Marilyn Monroe kopiert hat Stadträtin Steffi Hagl. Als sie vergangenes Jahr in der Geisterbahn „Spuk“ über einem Gebläse stand, „da hat sich plötzlich der Rock von meinem Dirndl gehoben“. Überrascht und ein bisserl erschrocken zugleich, habe sie sogar geschrien. „Vorne konnte ich ihn noch runterdrücken, aber hinten nicht“, erzählt die 30-Jährige von der Schrecksekunde.

Der Hauptgewinn

Finsings Altbürgermeister Heinrich Krzizok erinnert sich noch gut an einen Herbstfesttag vor 50 Jahren. Da spielte er mit dem FC Finsing gegen die Reserve des damaligen Bezirksligisten TSV Erding. „Wir haben haushoch gewonnen, und ich habe vier Tore geschossen“, erzählt er. „Abends habe ich am Glückshafen gelost, einen Hauptgewinn gezogen und hab mir gedacht: Heid lafft’s.“ Er habe sich eine große Porzellanuhr ausgesucht, doch als er damit zum Tisch zurückkam und sie stolz seiner Gattin zeigte, meinte diese: „Was soll ma denn mit dem Glump?“ Er habe gefragt, ob sie jemand will? Keiner habe sich gemeldet, „dann hob i’s zammghaut“, erzählt Krzizok. „Lustig war allerdings, dass sich drei Leute um das Uhrwerk gestritten haben.“

1360-Gramm-Krug

Ein leerer Masskrug wiegt 1360 Gramm: Das weiß Stadtrat Siegfried Ippisch, seit 1999 Schankkellner im Hofbräufestzelt auf dem Münchner Oktoberfest. Das brachte ihm einmal bei der traditionellen Bierprobe am Tag vor dem Herbstfest-Auftakt einen schönen Wettgewinn. Denn Ippischs Stadtratskollegen verschätzten sich total. „Von 200 Gramm über 450 bis 600 Gramm gingen die Angaben“, erzählt er. Dass ein gläserner Krug weitaus schwerer ist, hat ihm keiner geglaubt – erst, als sie den Krug im Weißbräuzelt gewogen und ein Beweisfoto gemacht haben, war das Ergebnis amtlich. „Da weiß man, was eine Bedienung tragen muss“, sagt Ippisch. Für die Wasserwacht, deren Vorsitzender er lange war, hat sich die Wette gelohnt: „Das Spenden- und Mitgliederaufkommen ist an diesem Abend sprunghaft angestiegen“, sagt Ippisch schmunzelnd.

„Hau drauf“

Auch LandtagsabgeordneteUlrike Scharfhatte ihr besonderes Wiesn-Erlebnis auf dem Oktoberfest. In ihrer Zeit als Umweltministerin durfte sie ein 200-Liter-Fass Augustiner anzapfen. „Das Fass war riesig, und der Schlegel war so schwer, dass ich ihn kaum heben konnte.“ Als sie noch überlegt habe, wie sie die Sache angehen solle, und kurz zögerte, habe sich der Braumeister „eingemischt“, ein Bär von einem Mann: „,Hau drauf!’ hat er geschrien. Da bin ich so erschrocken, dass ich einfach voll zugeschlagen habe, und mit dem zweiten Schlag war angezapft“, erzählt Scharf.

Alle Neune

Beim Stichwort anzapfen fällt Erdings Oberbürgermeister Max Gotzsein „schlimmstes Herbstfest-Erlebnis“ ein. Im Jahr 2016 brauchte er zum Anzapfen des ersten Fasses Festbier neun Schläge. „Da hatten sie mir einen Party-Fass-Schlegel gegeben“, betont er. „Ich hab’ mit aller Kraft zugeschlagen, aber es hat sich nichts bewegt.“ Seine Rathaus-Mitarbeiter hätten sich besagten Schlegel später besorgt und ihm geschenkt – versehen mit einer Metallplättchen und der Aufschrift „Alle Neune“.