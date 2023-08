Herbstfest in Erding vom 25. August bis 3. September

Veranstaltung

Die Unbeschwertheit auf dem Herbstfest Erding ist zurück! Die 81. Gaudi findet von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, auf dem Volksfestplatz statt.

Die Unbeschwertheit auf dem Herbstfest Erding ist zurück! Bei der 81. Gaudi, die von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, auf dem Volksfestplatz stattfindet, wollen es die Erdinger sowie die Besucherinnen und Besucher wieder so richtig krachen lassen. Nachdem es im vergangenen Jahr teilweise noch sehr ruhig zuging, sind die Corona-Auswirkungen wohl endgültig überstanden, sodass wieder ausgelassen gefeiert werden darf.

+ Traditionell startet das Herbstfest in Erding immer am Schrannenplatz. © Stadt Erding

Los geht’s traditionell am Schrannenplatz mit dem großen Auszug zum Volksfestplatz. Im Stiftungszelt zapft Oberbürgermeister Max Gotz dann den ersten Banzen Festbier an und verkündet: „O’zapft is.“ Das ist der offizielle Startschuss zur zehntägigen Volksfestgaudi, bei der es sowohl im Freigelände bei den zahlreichen Fahrgeschäften als auch in den Biergärten sowie in den Zelten hoch hergeht. Und hier gibt es heuer eine Neuerung. Zum Weißbräuzelt und zum Stiftungszelt gesellt sich die Erdinger Hütt’n, die von David Ritter und Manfred Kolbeck gemeinsam mit dem Erdinger Brauhaus betrieben wird. Die Doppelstock-Hütt‘n hat zudem einen Außenbalkon und Biergarten. Sie verfügt über 320 Sitzplätze und bietet Platz für bis zu 800 Personen. Sie wird am Eingang zum Festplatz an der Schützenstraße stehen. Die Doppelstock-Hütte ist der Ersatz für die Urweisse-Hütt‘n.

Hier geht‘s zum Programm

Höhepunkte des Herbstfests Erding: Schafkopfmeisterschaft & Pferderennen

+ Die Hauptattraktion auf dem Herbstfest Erding ist die XXL-Schaukel. © Stadt Erding

Kulinarische Schmankerl und süffiges Bier gibt es natürlich in den beiden Zelten und der neuen Hütt‘n. Aber auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für alle Volksfestgäste darf nicht fehlen.

Ein Highlight ist dabei die Schafkopfmeisterschaft des Erdinger/Dorfener Anzeigers. Gekartelt wird am Sonntag, 27. August, im Stiftungszelt. Beginn der Kartlerschlacht ist um 9.30 Uhr. Unter www.schafkopfen.com kann man sich seinen Startplatz schon sichern.

Am ersten Volksfestsonntag, 27. August, gibt es auch ein besonderes Schmankerl im Weißbräuzelt. Ab 14 Uhr ist dort das Finale der „Alpin FM Festl Tour“ mit dem Erdinger Brauhaus. Gemeinsam mit lokalen Vereinen versorgt das Erdinger Brauhaus-Team die Gäste mit Grillschmankerln und den Erdinger Brauhaus-Spezialitäten. Im Laufe des Abends heizen die bayerischen Bands Luegstoa C, Fenzl, DeSchoWieda und Granada richtig ein. Der Eintritt ist frei.

Das Pferderennen des Rennvereins steigt am Samstag, 2. September, neben dem Volksfestplatz. Start ist um 13 Uhr.

+ Hoch her geht es auch im Freigelände des Herbstfests in Erding. © Stadt Erding

Aber auch im Freigelände ist viel geboten. Große Fahrgeschäfte bieten jede Menge Action. Aber auch im Vergnügungspark ist für jeden was dabei. Von der gemütlichen Runde auf dem Kinderkarussell bis hin zum Losen am BRK-Glückshafen, dem Entenrennen oder dem legendären Pferderenn-Spiel: An Spaß mangelt es nicht.

Ermäßigte Preise gelten an allen Fahrgeschäften beim Familiennachmittag am Montag, 28. August, sowie beim Kindernachmittag am Donnerstag, 31. August.

Kulinarisches für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es an den diversen Buden und Standln. Und auch Schleckermäuler kommen mit Schokofrüchten, Lebkuchenherzen oder Zuckerwatte selbstverständlich auf ihre Kosten.

Daniela Oldach