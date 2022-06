Hoffmann GmbH in Erding jetzt Teil der Grill-Gruppe – großes Trucker-Fest am 25. Juni

Ob LKW, Transporter, Busse, Reisemobile oder Feuerwehrauto: Bei der Hoffmann GmbH werden Nutzfahrzeuge aller Art repariert und gewartet. © Susanne Edelmann

Hoffmann GmbH, DAS Kompetenzzentrum für Nutzfahrzeuge aller Art, ist seit März Teil der Grill-Gruppe. Das wird am 25. Juni mit einem großen Trucker-Fest mit vielen Attraktionen gefeiert!

Die Erfolgsgeschichte begann 1960: Damals gründete Hellmut Hoffmann eine kleine Werkstatt für Nutzfahrzeuge. Angefangen hat er mit der Marke Hanomag Henschel, die 1973 von der Daimler AG aufgekauft wurde, so wurde die Firma Hoffmann zum Mercedes-Benz-Vertragspartner, später kam die Firma MAN hinzu. Inzwischen ist die Hoffmann GmbH als Kompetenzzentrum für Nutzfahrzeuge aller Art ein Begriff in der Region, ist autorisierter Daimler Truck und MAN Truck und Bus Service Partner.

Im März 2022 wurde die Hoffmann GmbH von der Grill-Gruppe übernommen. Dadurch verschmelzen zwei Traditionsunternehmen, denn der Grundstein für Auto Grill wurde bereits 1891 gelegt, mittlerweile führen mit Richard Grill und seinem Sohn Leopold die vierte und fünfte Generation der Gründerfamilie die Geschäfte.

Durch die Übernahme werden ein paar neue, modernere Strukturen eingeführt, aber sonst ändert sich nichts.

Großes Trucker-Fest am 25. Juni WO? Hoffmann GmbH, Otto-Hahn-Straße 29, 85435 Erding WANN? Samstag, 25. Juni 2022 – von 15-22 Uhr WAS? Ausstellungsfahrzeuge, Foodtrucks, Erdinger Weißbräu-Bar und Live-Band „Roxxdoxx“

Nutzfahrzeuge aller Art sind bei der Firma Hoffmann in den besten Händen. © Susanne Edelmann

Hoffmann GmbH: Dienstleistungen für Nutzfahrzeuge aller Art – einzigartig in der Region

Ob LKW, Transporter, Busse oder Reisemobile: Die Kunden bekommen hier weiterhin ihren gewohnten erstklassigen Service. Die Grill-Gruppe hat schon frühzeitig das Potenzial von Hoffmann erkannt und möchte dieses nutzen, um seinen Kunden noch mehr Kompetenz im Bereich Nutzfahrzeuge anbieten zu können.

Denn wo sonst gibt es für Nutzfahrzeuge aller Art ein eigenes Karosserie- und Lackzentrum, eine Fachwerkstatt für spezielle Um- und Ausbauten, Richtbänke für Fahrzeugrahmen und weitere Geräte, die sonst meist nur direkt beim Hersteller zu finden sind? Und dazu eine Mannschaft von Mitarbeitern, die teils schon seit Jahrzehnten mit an Bord sind?

Großes Trucker-Fest für Kunden und Interessierte bei der Hoffmann GmbH in Erding

Kunden und Interessierte können sich am Samstag, 25. Juni persönlich ein Bild machen, denn von 15 bis 22 Uhr gibt es am Standort in Erding ein großes Trucker-Fest mit vielen Ausstellungsfahrzeugen, Foodtrucks, einer Erdinger Weißbräu-Bar und der Live-Band „Roxxdoxx“, die mit ihren Rock-Covern auch schon beim Münchner Tollwood-Festival eingeheizt hat.

Wir freuen uns auf ein tolles Open-Air-Sommerfest mit Ihnen!

Die eigene Lackiererei für LKWs und sonstige große und kleine Nutzfahrzeuge bei der Hoffmann GmbH ist in der Region einzigartig. © Susanne Edelmann

Zufriedener Kunde der Hoffmann GmbH: die Feuerwehr

Einer von vielen zufriedenen Kunden ist Michael Hausner, hauptamtlicher Gerätewart und Fahrzeugmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Altenerding. Er ist zuständig für neun Fahrzeuge vom Sprinter bis zum Vierachser, die bei der Firma Hoffmann gewartet und bei Bedarf repariert werden. „Ich bin seit vielen Jahren sehr zufrieden“, betont Hausner. „Ich kann mit jedem unserer Fahrzeuge kommen, die Werkstatt ist zuverlässig, kompetent und flexibel.“ Das beginnt schon beim freundlichem Empfang: „Viele der Mitarbeiter sind schon seit Jahren da, man wird als Kunde mit Namen begrüßt“, lobt Hausner.

Der Fahrzeugmeister erbringt zwar viele Arbeiten in Eigenleistung, weiß aber genau, wohin er sich wenden kann, wenn er selbst nicht mehr weiter weiß. Nicht nur bei der Feuerwehr, auch beim Rettungsdienst und anderen Unternehmen gilt: Ein Nutzfahrzeug muss unbedingt jederzeit funktionieren. „Ein Anruf genügt. Und wenn das Fahrzeug mal länger in der Werkstatt bleiben muss, wird mir ein Leihfahrzeug zur Verfügung gestellt, mit dem ich zurück zur Feuerwehr komme“, berichtet Hausner. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Hol- und Bringservice für seine Kunden an.

Aktuell ist die Grill-Gruppe auch auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern, die das bewährte Team verstärken wollen, denn: „Wir wollen jedem Anspruch gerecht werden“, betont Leopold Grill.

(Susanne Edelmann)

Kontakt

Hoffmann GmbH

Otto-Hahn-Straße 29

85435 Erding

Tel. 08122880970

Web: www.hoffmann.erding.mercedes-benz.de