125 neue Glasfaseranschlüsse für Hohenpolding

Von: Fabian Holzner

Zehn Millimeter Außendurchmesser haben die Rohre, wie Planer Martin Dorn bei der Bürgerversammlung anhand eines Musters zeigte. Kooperation mit Steinkirchen © Fabian Holzner

Die dritte Welle des Breitbandausbaus startet in Hohenpolding. Die Teilnehmer der Bürgerversammlung erfuhren erste Details.

Hohenpolding – 125 Glasfaseranschlüsse werden beim Breitbandausbau im Gemeindgebiet Hohenpolding verlegt – 88 in bestehende Haushalte, 29 an die Grenze unbebauter Grundstücke und acht für Firmen. Das erfuhren die Besucher der Bürgerversammlung im Gasthaus zur Linde. Bevor die Arbeiten im zweiten Quartal beginnen, galt es aber zunächst noch zu klären, wer von der dritten Ausbauwelle profitieren wird, berichtete ein sechsköpfiges Team der Firma Bisping & Bisping.

88 Haushalte hätten vor zwei Wochen den Grundstücks- und Gebäudenutzungsvertrag zugeschickt bekommen, erläuterte Susi Bisping, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Für diese ist der Anschluss ans Gigabitnetz, der bis November 2023 etappenweise erfolgen soll, kostenlos.

Dabei könne es sein, dass direkte Nachbarn nicht im Ausbaugebiet liegen. Diese blieben allerdings vom Gigabit-Zeitalter nicht abgehängt. Die Bundesregierung halte zusätzliche Förderungen bereit, der Zugang zu diesen müsse jedoch geprüft werden, so Susi Bisping. „Wir sind nicht in Hohenpolding angetreten, um nur das Förderprogramm abzuwickeln, sondern sind darüber hinaus aktiv“, betonte ihr Kollege Martin Dorn, Leiter der Abteilung Bau und Infrastruktur.

In Hohenpolding sei es zum ersten Mal gelungen, mit Steinkirchen zwei Kommunen gleichzeitig mit einer Zuleitung ans Glasfasernetz anzuschließen. Zusammen wurden für das Projekt 7,65 Millionen Euro bereitgestellt.

Dabei entstünden den Gemeinden wegen der Synergieeffekte Einsparungen von zehn Prozent. Ungefähr von Bockhorn aus erfolgt der gemeinsame Anschluss an die Datenautobahn München-Nürnberg, auch hier kommt kein Richtfunk zum Einsatz, wie auf Nachfrage erklärt wurde.

Derzeit sei man noch auf der Suche nach einem zentralen Verteilstandort mit Stromanschluss, dem so genannten POP (Point of Presence), von dem aus man sich sternförmig ausbreite. Somit sollen die ersten Verbindungen mit 50 bis 1000 Mbit in der Sekunde bereits vor Ablauf der Vertragsdauer von 24 Monaten am Netz sein.

Nächster Schritt ist eine Grundstücksbesichtigung mit der Beraterfirma Staar und Schmitt. „Wo ist der neugepflasterte Hof, den wir nicht aufmachen sollen? Wo sind die Rosen, auf die wir achten müssen?“ Solche Fragen würden dabei dokumentiert. „Möglichst oberflächenschonend“ würden in 60 Zentimetern Tiefe die Leerrohre verlegt und bereits vorhandene genutzt.