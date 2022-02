Am Synodalen Weg scheiden sich weiter die Geister

Stimmen aus der regionalen Kirche

Taufkirchen/Holzland - Die Mehrheit der Verantwortlichen in der Kirche sind für Veränderungen, doch Pfarrer Jacek Jamiolowski gehen die Ansätze zu weit.

Mit seinen Worten „So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen“ im Bezug auf den Zölibat, sprach Erzbischof Kardinal Reinhard Marx aus, was viele Katholiken schon seit langem fordern. Über fast 1000 Jahre hält die katholische Kirche daran fest, dass Priester nicht verheiratet sein dürfen. Kritik daran gab es zu allen Zeiten, in der Gegenwart sehen viele einen direkten Zusammenhang zu den Missbrauchsskandalen.

Daneben ist die Rolle der Frau seit langem ein Streitthema. Ein Handeln ist unerlässlich. Um dabei die richtigen Schritte zu gehen, hat die Deutsche Bischofskonferenz vor drei Jahren den „Synodalen Weg“ beschritten. Vergangene Woche endete die dritte Synodalversammlung in Frankfurt, „gefordert und befürwortet“ wurden von vielen Bischöfen Reformen bei der Sexualmoral, dem Zölibat und der Rolle der Frau in der Kirchenhierarchie.

Vertreter des Kirchenlebens in Taufkirchen und dem Holzland begrüßen diese Entwicklung, doch es gibt auch mahnende Stimmen. „Aufgabe der Kirche ist es, den Glauben und die Heilige Schrift zu verkünden. Man muss sich genau überlegen, ob umfassende Reformen die Kirche weiterbringen“, sagt Jacek Jamiolowski, Pfarrer im Pfarrverband Holzland. Er hält die Ansätze des Synodalen Wegs für zu weitgreifend und fordert: „Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass Missbrauchsfälle nicht mehr passieren und nicht auf andere Bereiche abweichen. Die Reformen werden nicht mehr Leute in die Kirche bringen“. Lockerungen beim Zölibat hält er dabei für nicht zielführend. „Unser Dienst ist nicht für irgendjemanden, er ist für Gott. Und Gott ist es wert und würdig, dass wir uns ihm ganz weihen“, so Jamiolkowski. Auch die Rolle der Frau in der Kirche sieht er in der Tradition begründet.

Taufkirchens Kirchenpfleger Norbert Radeck spricht sich dahingehend für eine deutliche Stärkung aus: „Was Frauen bei uns leisten, ist vorbildhaft und geht nicht selten darüber hinaus, wie sich Männer engagieren“, er denke dabei an Lektorinnen und Kommunionhelferinnen und kann sich auch weibliche Diakone vorstellen. „Ich bin der Meinung, dass hier schnell etwas geändert werden muss, und nicht erst in einem, drei oder fünf Jahren“, sagt Radeck und wünscht sich, ebenso wie bei der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale mehr Tempo. „Schon lange davor hätte man Reformen anstoßen können“, blickt der ehemalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Pfarrverbandsratsvorsitzende auf die vergangenen Jahrzehnte zurück.

Seine Nachfolgerin im Taufkirchener Pfarrgemeinderat und Pfarrverband, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Roswitha Schäffner, denkt ebenfalls an schon lange Zeit aktive Bewegungen, wie „Wir sind Kirche“ oder „Maria 2.0“: Sie erklärt sich die schleppenden Reaktionen innerhalb der Kirche mit dem Festhalten an Machtstrukturen. Der Synodale Weg weise in die richtige Richtung, „lieber spät als nie“ urteilt sie über die noch bis 2023 andauernden Versammlungen in Frankfurt. Zur Lockerung des Zölibats meint sie: „Das wird das Missbrauchsproblem nicht lösen. Die Probleme entstehen meiner Ansicht nach eher dadurch, dass manche Geistliche zu wenig in der Gesellschaft verwurzelt sind“. Sie wird trotz aller Unstimmigkeiten in der Kirche nach bereits 20 Jahren als Vorsitzende bei den Wahlen im März wieder für den Pfarrgemeinderat kandidieren. „Mehr Rechte für Frauen in der Kirche betreffen wohl die nachkommende Generation,“ meint Schäffner.

Pfarrgemeinderätin wünscht sich radikale Öffnung

Rechtzeitigere Reformen hätten vielleicht auch den beruflichen Weg von Regina Reetz, Pfarrgemeinderätin in Hohenpolding beeinflusst. Die 67-jährige Lektorin und Wortgottesdienstleiterin wäre neben diesem Engagement in der Kirche zu mehr bereit gewesen. „Laien sind notwendig, um das Leben der Pfarrgemeinde aufrecht zu erhalten. Das haben manche bereits früh erkannt, es kommt aber heute noch vor, dass selbst die Leitung eines Wortgottesdienstes mit sehr kritischen Augen gesehen wird“, erzählt Reetz. Sie wünscht sich eine radikale Öffnung der katholischen Kirchen: „Wenn hier nicht eingesehen wird, dass die evangelische Kirche nur durch die Frauen noch einigermaßen genügend Priester hat, wird es eng“. Im Zusammenhang mit dem Priestermangel begrüßt sie auch eine Aufhebung des Zölibats und erinnert sich an mehrere Bekannte aus ihrer Studienzeit, die wegen der Ehelosigkeit nicht den Weg eines Pfarrers eingeschlagen haben. Ihre Hoffnung für den Synodalen Weg: „Wir müssen wieder zurück zur Kirche Jesu finden, in der es nicht darum geht, wer der Chef ist. Wir müssen erkennen, dass Jesus ganz woanders ist, als es die Bischöfe sind“.