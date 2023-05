Holzlandvolksfest: Auf einen Schlag is ozapft

Souveräne Leistung: Bürgermeister Alfons Beilhack zapft das erste Fass Bier vorbildlich an. Unterstützung bei seiner Premiere erhielt er von Taufkirchens Brauereivorsitzenden Valentin Vorbuchner, Braumeister Tom Drechsel (2. und 3. v. r.), und den Bürgermeisterkollegen aus den Nachbargemeinden. Festausschussvorssitzender Lambert Forster (r.) moderierte die Tradition. © Fabian Holzner

Routine ist ein Volksfest für tausende Gäste, veranstaltet von einem 16-köpfigen, ehrenamtlichen Festausschuss nie. Aber eingespielte, zuverlässige Organisatoren und Helfer machen sich doch bemerkbar und diese verliehen dem Auftakt des Holzlandvolksfestes in Hohenpolding eine sichere Handschrift.

Hohenpolding – Mit beispielhaft treffsicherer Hand gelang auch der Startschuss, nach den vielfachen Salutschüssen der Holzlandböllerschützen und dem Auszug der Vereine, Ehrengäste und Bürger: Obwohl es der erste Bieranstich auf einem Volksfest für Bürgermeister Alfons Beilhack war, saß der erste Schlag so genau, dass nur noch ein zweiter Klopfer, zur Sicherung nötig war. Dass dabei ein einziger Tropfen daneben gegangen wäre, war nicht zu sehen, „wäre ja auch schad’ um das gute Bier“, meinte Beilhack später lachend.

Die passenden Gerichte dazu kamen aus jungen, aber bereits bewährten Händen: „Essen steht bei uns im Vordergrund – das muss Veit Rauschhuber machen“, sagte Festausschusschef und Vorsitzender des FC Hohenpolding, Lambert Forster über den 30-jährigen Küchenchef vom Gasthaus zur Linde. Dieser hatte bereits 2018, beim letzten Hohenpoldinger Holzlandvolksfest die Bewirtung übernommen, in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Birkmeier aus Altfraunhofen.

Mit Marschmusik führte die Holzlandblaskapelle den Festumzug an © Fabian Holzner

„Der erste Tag ist halt immer schwierig, wenn man 1400 Leute auf einmal zu bewirten hat, ansonsten ist es aber entspannt“, sagte Veit Rauschuber, nachdem der erste Ansturm auf die Klassiker Gyrosteller und Schaschlikpfanne vorüber war. 30 Helfer unterstützen ihn an jedem der fünf Festtage, die meisten davon Mitglieder des FC Hohenpolding.

In 200 Litern Öl wird er eine ganze Tonne Pommes frittieren, so die Kalkulation: „Wenn so weitergegessen wird, reicht die vielleicht nicht“, überlegte Rauschuber bereits am ersten Abend, dem Tag der Betriebe, Vereine und Nachbarschaft. Auf diesen, der traditionell von der Holzlandblaskapelle umrahmt wurde, folgen drei Tage Feierstimmung mit den Partybands d’Moosner, i-Düpferl und Tetrapack, bevor am Pfingstmontag der Tag des Wasserzweckverbandes nochmal das Festzelt füllt.

An die 30 auf 45 Meter, die Zeltverleiher Ralf Stangl mit Freiwilligen des Sportvereins auf dem vor fünf Jahren eigens geschaffenen Festplatz aufgestellt hat, schließt sich ein Biergarten an, der zu den 1280 Plätzen weitere 500 im Freien schafft.Die Fläche davor, mit Schießstand und Losbude wurde bei bestem Wetter vor allem von den jüngsten Besuchern genutzt, das Kinderkarussell begeisterte bis in die Abendstunden.

„Das hier ist nicht zu groß und nicht zu klein, also genau richtig, damit eine persönliche Atmosphäre entsteht“, sagte Lukas FLor aus Erding, der mit Freunden nach Hohenpolding gekommen war. Er verlieh dem Fest das Prädikat „griabig“ und freute sich über die vielen Bekanntschaften, die er in kurzer Zeit machen konnte.

Zusammenkommen und Geselligkeit ist auch das Hauptanliegen der Veranstalter, Lambert Forster selbst freute sich schon auf die vielen Bekannten, die man lange Zeit nicht mehr getroffen hat.

„Es ist gut für den Kopf, wenn man beim Ratschen wieder andere Meinungen hört“, sagte er kurz vor seiner Dankesrede an die vielen Beteiligten, allen voran den 750 FCH Mitgliedern, von denen „keiner dabei ist, der keine Aufgabe hat“.

Fabian Holzner