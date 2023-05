Beim Holzlandvolksfest viel Gaudi, großer Hendl-Hunger, aber kleinerer Bierdurst

Für die jungen Familien eine Attraktion: Das Kinderkarussell dreht sich ohne Unterlass. © Fabian Holzner

Das 44. Holzlandvolksfest war ein großer Erfolg der Geselligkeit. „Es war eine Freude zu sehen, wenn sich die Gäste lachend mit einem Handschlag begrüßen“, sagt Bürgermeister Alfons Beilhack.

Hohenpolding – Die Feuerwehr war beim Holzlandvolksfest im Dauereinsatz. Zwar dauerten die Schichten der Hohenpoldinger Aktiven als Parkplatzeinweiser nur immer wenige Stunden, das kleine Feuerwehrauto im Kinderkarussell dagegen stand kaum still. Veranstalter und Betreiber werteten es beide als „sehr gute Entscheidung“, diese Attraktion neben Schießbude und Los-Stand zu stellen. „Die Resonanz ist super, ich werde oft angesprochen“, freute sich der Veldener Schausteller Christian Rilke.

Höhepunkt für die etwas Älteren war der Auftritt von Tetrapack am Sonntag. „Sehr fetzig“ meinte dazu die 17-jährige Agnes Hackl aus Fraunberg. Schon am frühen Abend standen die ersten Reihen auf den Bänken, zu späterer Stunde wanderten dann viele ins separate Barzelt. 800 Bänder verteilte die Security dort am Freitag an über 18-jährige, 1500 waren es am Samstag, 1800 am Sonntag.

An allen drei Tagen war beispielsweise Anna-Maria Maier aus Taufkirchen mit dabei. „Man trifft auf den Holzlandvolksfesten immer sehr viele Leute, die man kennt, und ich liebe es, zu quatschen“, erzählte die Lehramtsstudentin. Neben der „starken Band“ sah sie den Grund für den besucherstärksten Tag am wieder auflebenden Pfingstrosen-Brauch. Für viel Mädls und Burschen, die sich tagsüber schon Besuche abgestattet hatten, war das Volksfest die „inoffizielle Endstation“, berichtete sie.

Neben einer kleineren Rangelei, zu der die Polizei hinzugerufen wurde, verliefen die fünf Festtage friedlich. „Das Verhalten war ganz normal, es kam zu keinen größeren Inzidenzen, die Leute sind brav“, resümierte Marek Matyla von Fairplay Security. Und auch den Rettungskräften der Malteser blieb neben der Versorgung einer Person, die einen Schwächeanfall hatte, viel Zeit, sich vor dem Einsatzwagen zu sonnen.

Fleißig gegrillt wurde in der Großküche von Veit Rauschhuber, 700 ganze Hendl und fast 500 Kilo Gyrosfleisch zum Beispiel. Weitere 220 Kilo Käse gingen über die Theke. Das circa 70 Personen starke Küchenteam „hat tapfer durchgehalten, gestärkt mit dem ein oder anderen Kräuterlikör“, berichtete Rauschhuber am Montagnachmittag.

Währenddessen war der Tag des Wasserzweckverbandes Holzland in vollem Gang, Vorsitzender Hans Schweiger informierte dabei über eine bevorstehende Neukalkulation des Wasserpreises, wegen der gestiegenen Energiekosten. 1,15 Euro kostet der Kubikmeter im Moment, der bayernweite Durchschnitt liegt bei 1,80 Euro. 1780 Haushalte, die der Verband zählt, waren zu je einem Essen und einer Mass eingeladen, täglich verbrauchten sie 30 Sattellastzüge Trinkwasser im vergangenen Jahr.

Bier wurde weniger getrunken als in den Vorjahren, wobei weder Besucherzahlen noch Wetter, sondern vielmehr veränderte Trinkgewohnheiten ausschlaggebend seien, sagte Festausschussvorsitzender Lambert Forster. 300 bis 400 Mass am Tag weniger waren es etwa. Weißwein, Aperol Spritz und Lillet waren dagegen gefragt wie nie, daneben verkauften die Damen an der Weinbar 20 selbst gebackene Kuchen und Torten – jeden Tag.

„Es war eine Freude zu sehen, wenn sich die Gäste lachend mit einem Handschlag begrüßen“, fasste Bürgermeister Alfons Beilhack seine Eindrücke des langen Pfingstwochenendes zusammen, und Lambert Forster sagte in seiner Abschlussrede: „Ich glaube, der FCH ist nochmal ein bisschen besser zusammengewachsen, und das macht uns so stark“. Ein paar Tage geht die sportliche Leistung des Vereins noch weiter, denn es muss noch zusammen geräumt, geputzt und abgebaut werden.