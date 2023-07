Handwerker starten am Kinderhaus

Teilen

Am liebsten hätten sie gleich mit angepackt: Die Kinder im Kinderhaus Hohenpolding waren beim Spatenstich für den Anbau vorne mit dabei. © Fabian Holzner

Der Spatenstich für den Anbau ans Kinderhaus Hohenpolding ist erfolgt. Einzug ist für für September 2024 geplant. Die Kosten werden auf 2,7 Millionen Euro geschätzt.

Hohenpolding – „Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zu uns Kindern geh’n“, heißt es in einem Kinderlied. Für die Mädchen und Buben im Kinderhaus Hohenpolding wird das für mindestens ein Jahr Alltag. Denn mit dem Spatenstich zum zweistöckigen Anbau für weitere Krippen- und Kindergartenkinder feierte man den Startschuss für die Bauarbeiten, die sicher größten Unterhaltungswert haben.

Aber auch Einschränkungen sind hinzunehmen, ein Teil des Gartens zum Spielen fehlt jetzt und der Baulärm und die Mittagsruhe müssen erst noch koordiniert werden. Gestern überwog aber die Freude, dass der dringend benötigte Bau nach eineinhalb Jahren Planung jetzt in die Tat umgesetzt wird.

Im Moment sind 21 Kinder in zusammengefügten Containern untergebracht, die Warteliste für Krippen- und Kindergartenplätze ist seit Jahren lang. „Ich freue mich, dass die Gemeinde Hohenpolding so am Wachsen ist und dabei in die Kinder investiert wird. Zugleich können wir örtliche Firmen beschäftigen“, sagte Architekt Martin Neumaier. Er hatte bereits den achteckigen Hauptbau vor zehn Jahren geplant und war jetzt mit der Ausarbeitung des Anbaus betraut. Entgegen eines ersten Entwurfs wird nun keine weitere „Wabe“ angehängt, sondern ein rechteckiges Gebäude mit Walmdach entstehen.

„Der jetzige Bau gefällt mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Aber die Raumaufteilung ist unvorteilhaft. Deshalb wird der Anbau nur rechteckige Zimmer haben“, sagte Bürgermeister Alfons Beilhack. Den gespannten Kindern hatte er Helme und Spaten mitgebracht, gemeinsam mit Vertretern vieler beteiligter Firmen, einem Großteil des Gemeinderats und VG-Mitarbeitern fingen sie symbolisch mit dem Aushub an. Beilhack dankte in erster Linie der Familie Huber für den Grundstückstausch, der die Erweiterung möglich macht. Im Moment stellt sie auch die Fläche für die Ausweich-Container zur Verfügung.

Dankesworte gingen auch an VG-Geschäftsleiter Karlheinz Miksch und Bauamtsleiter Thomas Eibl, die Gemeinderäte sowie Architekt Martin Neumaier. Zunächst sind das Ingenieurbüro Sterr aus Landshut und die Energiewender GmbH aus Velden sowie ausführend die Firma Hilger beim Aushub und die Firma Huber beim Rohbau. Ihnen wünschte der Bürgermeister unfallfreie Arbeiten.

„Nach jetzigen Planungen haben wir im Spätherbst das Dach drauf. Und wenn es kein allzu kalter Winter wird, schaffen wir den Innenausbau so, dass wir im September 2024 einziehen können“, blickte er vor versammelter Mannschaft in die nahe Zukunft. Der Verbindungsbau zu den insgesamt mehr als 500 Quadratmetern wird gläsern sein, bunte Elemente wie beim Bestand sind geplant, ein durchgängiger Fluchtbalkon führt ins Freie.

Im Erdgeschoss entsteht ein Gruppenraum, im Obergeschoss zwei, hinzu kommen ein Personalraum, ein Speiseraum und ein barrierefreies WC. Durch den Verzicht auf tragende Wände im Inneren könne im Bedarfsfall nachträglich die Raumaufteilung angepasst werden. „Es ist ein Konzept, mit dem jeder wirklich zufrieden sein kann“, sagte Architekt Neumaier.

Die Kostenschätzung liegt bei 2,7 Millionen Euro. „Mit der Beschaffung von Baumaterial und den Preisen haben wir mittlerweile keine Probleme mehr“, sagte Sebastian Huber von der Inninger Baufirma Huber. Vorratskäufe seien auch nicht mehr notwendig, denn „die Baubranche ist momentan im freien Fall“, erläuterte er. Private Bauvorhaben seien stark rückläufig, und auch große Bauträger zögern.

Maike Brenner, Leitung des Kinderhauses Mariä Heimsuchung, berichtete von einer anhaltend starken Nachfrage nach Krippenplätzen, auch aus Nachbargemeinden. 78 Kinder werden von ihr und ihrem Team betreut, zwölf davon sind Krippenkinder.