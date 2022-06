BBV Hohenpolding muss Wahl vertagen: Kein neuer Ortsobmann in Sicht

Kontinuität beim BBV in Sulding, Abschied in Hohenpolding (v. l.): Vize-Kreisobmann Michael Hamburger mit Bartholomäus Bachmaier (Ortsobmann Sulding), Andreas Reiter (Stellvertreter), Bürgermeister Alfons Beilhack, Jakob Rott (Beisitzer), Josef Maier (ausgeschiedener Ortsobmann Hohenpolding) und Heribert Niedermaier.

Bayerischer Bauernverband

Von Fabian Holzner

35 Jahre lang war Josef Maier BBV-Ortsobmann in Hohenpolding. Ein Nachfolger für ihn wurde noch nicht gefunden. Die Wahl von Bartholomäus Bachmaier an der Spitze des BBV Sulding war dagegen kein Problem.

Hohenpolding – Erfolglos war die Suche nach einem Nachfolger für Josef Maier als Ortsobmann der Hohenpoldinger Landwirte. Gemeinsam mit dem Ortsverband Sulding des Bayerischen Bauernverbands trafen sich die Hohenpoldinger Verbandsmitglieder im Gasthaus zur Linde zur Jahreshauptversammlung, im üblichen Turnus von fünf Jahren standen Wahlen an.

35 Jahre lang hatte Josef Maier die Interessen der Ortsbauern vertreten, auch auf Kreisebene. Wie angekündigt stellte er sich nicht mehr zur Wahl. „Ich habe viel telefoniert und bin herumgefahren, aber es scheint sich niemand hervorzutun. Es ist traurig, wir haben eine Berufsvertretung, aber stehen nicht dahinter. Öffentlichkeitsarbeit muss doch bei uns, auf Ortsverbandsebene, beginnen“, sagte Maier angesichts seiner Bemühungen, einen Nachfolger zu finden.

Elf Wahlberechtigte hatten sich versammelt, trotz erneuter Anfragen und Bitten beendete Vize-Kreisobmann und Wahlleiter Michael Hamburger die Wahl ohne Ergebnis. Zuvor hatte auch der in einer vorhergegangenen Abstimmung im Amt bestätigte Ortsobmann Suldings, Bartholomäus Bachmaier, das Wort ergriffen, den geringen Pflichtaufwand bei der Aufgabe betont und eine enge Zusammenarbeit der beiden Ortsverbände angeboten.

Kurzzeitig ins Gespräch kam so auch eine Vereinigung von Sulding und Hohenpolding, was im Rahmen der Jahreshauptversammlung aus formalen Gründen jedoch nicht zulässig war, wie Hamburger anführte. Auch Altbürgermeister Heribert Niedermaier, der als Mitglied des OV Sulding anwesend war, wandte sich an die Landwirte: „Ich glaube, eine Nachfolge auf Josef Maier schockiert die meisten hier, weil er der Sache mit Herzblut nachgegangen ist. Dass die Landwirtschaft immer zeitaufwendiger wird, weiß ich, aber man muss ja nicht so Vollgas geben wie Maier.“

Nach einem weiteren Appell von Bürgermeister Alfons Beilhack, der die Dringlichkeit einer Interessensvertretung für den „aussterbenden Bauernstand“ anführte, entschied man, unter den insgesamt 29 Betrieben weiter nach einem Ortsobmann zu suchen. Eine nachgeholte Wahl könnte verhindern, dass die Hohenpoldinger Bauern auf fünf Jahre nicht im BBV vertreten sind. Das Wahlergebnis für Sulding hat Bestand: Bartholomäus Bachmaier wird von Andreas Reiter vertreten, Beisitzer ist Jakob Rott.

Maier verabschiedete sich mit einem Geschenk an Heribert Niedermaier, erinnerte an die Unterstützung beim Widerstand gegen die B 15 neu durch Hohenpolding und resümierte über seine Amtszeit als Obmann: „Es war eine schöne Zeit, und ich hab es gern gemacht.“