Neue Lüftungsanlagen für die Schüler: Hohenpolding rüstet auf

Gemeinde investiert in Lüftungssanlage für Klassenzimmer und treibt Kinderhausanbau voran. Zudem wurden Schüler und Feuerwehrler geehrt.

Hohenpolding – Nur 20 Prozent der Gesamtkosten, aber dennoch 41 600 Euro wird die Gemeinde Hohenpolding in eine dezentrale Lüftungsanlage der Schule investieren. Der Einbau der insgesamt sieben Geräte soll im August erfolgen, teilte Bürgermeister Alfons Beilhack in seiner seit Amtsantritt vor zwei Jahren ersten Bürgerversammlung im Gasthaus zur Linde mit.

Das Thema Belüftung von Klassenzimmern beschäftigt die Kommunen seit Ausbruch der Pandemie und den damit einhergehenden Lüftungsvorschriften. Dabei waren zunächst Filtergeräte im Gespräch. Geeignete Modelle mit geringer Lärmbelastung waren zu diesem Zeitpunkt nicht für unter 3000 Euro zu bekommen. Wegen der Raumgrößen in Hohenpolding wäre man auf Gesamtkosten von 19 500 Euro gekommen. „Das ist uns die Gesundheit der Kinder in jedem Fall wert“, sagte Beilhack. Er erinnerte dabei an öffentliche Diskussionen, bei denen außer Acht gelassen worden sei, dass trotz dieser Technik weiterhin regelmäßig gelüftet werden muss.

Lüftungsanlage statt Filter: Bereits in Sechs Jahren günstigere Variante

Die rund 22 000 Euro Mehrkosten der Lüftungsanlage gegenüber den Filtern verrechnete Beilhack daher mit den Einsparungen bei den Heizkosten: Verglichen mit 2019 habe man 2021 3300 Euro „aus dem Fenster geheizt“. Somit sieht er die Mehrkosten innerhalb etwa sechs Jahre durch die Hinfälligkeit des Lüftens nach Einbau der Anlage abbezahlt.

Zweites großes Thema in Beilhacks Präsentation: Die Auslagerung einer altersgemischten Gruppe des Kinderhauses. Vor einem „immensen Problem“ wegen langer Wartelisten in den Bereichen Krippe und Kindergarten stand die Gemeinde im Frühjahr 2021. Unter Zeitdruck kamen Schwierigkeiten bei der Suche nach einer vorübergehenden Unterbringung hinzu. Eine Containerlösung scheiterte zuerst an der Verfügbarkeit, beziehungsweise den damit verbundenen hohen Mietpreisen.

Lange Suche nach Containern für Auslagerung der Kindertagesstätte

In der benachbarten Mehrzweckhalle standen keine geeigneten Personaltoiletten zur Verfügung, im noch nicht fertiggestellten Gemeinschaftshaus war es wiederum das Fehlen von Kindertoiletten, was eine Nutzung erschwerte. Hinzugekommen wäre ein neues Brandschutzgutachten und eine Umzäunung des Geländes. 50 000 Euro für nur wenige Jahre hätte die Gemeinde investieren müssen.

Schließlich fanden sich doch noch Mietcontainer aus Deggendorf – in ausreichender Größe und bereits teilweise eingerichtet. „Innen fällt es nicht auf, dass man sich in einem Container befindet“, beschrieb Beilhack die Notlösung auf voraussichtlich drei Jahre. Der Anbau ans Kinderhaus bleibt wegen der hohen Platznachfrage unumgänglich, derzeit befinde man sich in Grundstücksverhandlungen, so der Bürgermeister.

Ehrungen: Gleich mehrere Schüler und Feuerwehrler ausgezeichnet

Das bis auf die Außenanlage fertiggestellte Gemeinschaftshaus geht auf seinen Vorgänger, Altbürgermeister Heribert Niedermaier, zurück. Wegen der allgemeinen Verteuerung der Baukosten rechnet die Gemeinde mit einer Gesamtsumme von 970 000 Euro. Veranschlagt waren 810 000 Euro. Die Beteiligung der Integrierten Ländlichen Entwicklung bleibt bei 391 000 Euro, die der Diözese bei knapp 200 000 Euro. „Das Haus ist es wert, und ich hoffe, dass es angenommen wird“, äußerte sich Beilhack hierzu.

Auf dem Grundstück stand zuvor der nicht mehr renovierungsfähige Pfarrhof, dem Mesner und Bürgermeister Beilhack offensichtlich nicht nachtrauert: „Hohenpolding hat mit dem Abriss gewiss nichts verloren“. Abschluss der Bürgerversammlung war die Ehrung ausgezeichneter Schüler sowie langjähriger Feuerwehrmänner.

