Im Namen des Apfelpfarrers: Korbinian-Aigner-Haus eingeweiht

Von: Birgit Lang

Ein Schmuckstück ist das Korbinian-Aigner-Haus in Hohenpolding. Es ist nun ein Ort für das Dorfleben. © Birgit Lang

Jahrzehnte lang haben Menschen in Hohenpolding um die Sanierung des Gebäudes gekämpft. Nun wurde das Korbinian-Aigner-Haus eingeweiht. Es ist ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und ein Gedenkort für den Apfelpfarrer, der aus dem Ort stammt.

Hohenpolding – Es war schon lange überfällig, dass in Hohenpolding an den berühmtesten Sohn des Ortes erinnert wird. Das ist nun geschehen: Das neue Gemeinschaftshaus wurde auf Korbinian-Aigner-Haus getauft. Es liegt passend zwischen dem Anwesen, auf dem Aigners Geburtshaus einmal stand, und der Kirche. „Eine wunderbare Kombination“, strahlte Bürgermeister Alfons Beilhack am Freitag bei der Einweihung.

Alle Redner des Abends erinnerten an die schwierige Geburt vom Abriss des alten Pfarrhauses bis zur Eröffnung. Fast drei Jahrzehnte habe es gedauert, so Beilhack. Sein Amtsvorgänger Heribert Niedermaier habe sich mit Holzland-Pfarrer Jacek Jamiolkowski und Sandra Bachmeier, Verwaltungsleiterin der Pfarrverbände Bockhorn und Holzland, mächtig ins Zeug gelegt.

Das Pfarrhaus sei „extrem baufällig“ gewesen und habe aufgrund seiner schlechten Position auf der Warteliste für Bauprojekte des Ordinariats keine Perspektive gehabt, erzählte Bachmeier. Man einigte sich letztlich auf einen Erbpachtvertrag. Der Erbbauzins wurde in zähen Verhandlungen mit dem Ordinariat um 50 Prozent auf 2325 Euro heruntergehandelt.

„Es war nicht immer einfach. Aber wir haben Hand in Hand gearbeitet und nicht lockergelassen, obwohl uns etliche Steine vom Ordinariat in den Weg gelegt wurden“, so Bachmeier. Kurioserweise sei das Korbinian-Aigner-Haus im Nachhinein zum „großen Vorzeige-Projekt für die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kommune“ geworden. Sie dankte allen Helfern, insbesondere der Frauengemeinschaft für die große Spende für die Küche.

18 Jahre lang habe ihn dieses Projekt beschäftigt, fast schon „verfolgt“. Viele Termine und zähe Verhandlungen habe es gegeben, sagte auch Niedermaier.

Alle Redner zeigten sich stolz auf das Erreichte; am Rednerpult Altbürgermeister Heribert Niedermaier, links neben ihm Bürgermeister Alfons Beilhack. Pfarrer Jacek Jamiolkowski segnete das neue Gemeinschaftshaus. © Birgit Lang

Seit 1970 hatte das alte Pfarrhaus leer gestanden, berichtete Bachmeier. Chor, Frauengemeinschaft, Pfarrgemeinderat und Jugend trafen sich weiter dort, das Gebäude verfiel aber. 1993 kam die Abbruchgenehmigung, und ein Antrag auf Ersatzbau wurde gestellt. Dann passierte lange nichts, das Ordinariat zweifelte an der Notwendigkeit eines neuen Gebäudes.

Nach langem Hin und Her folgte 2016 eine erneute Bedarfsanalyse mit dem Ergebnis, dass ein Pfarrheim mit 60 Quadratmetern Versammlungsfläche für pastorale Zwecke möglich wäre. Doch der Bauantrag wurde 2017 endgültig zurückgestellt. Zeitgleich kam der Vorschlag vom Ordinariat, die Gemeinde beim Bau zu beteiligen und die Pfarrei als Langzeitmieter einzusetzen. Der Gemeinderat stand dem aufgeschlossen gegenüber.

Das Ordinariat wollte die Räume für die Pfarrei auf 30 Jahre anmieten und im Voraus die Gesamtsumme inklusive Mietsteigerung als Zuschuss überweisen. Diese 199 000 Euro wurden bereits an die Gemeinde überwiesen, so Bachmeier.

Der Erbpachtvertrag wurde 2020 unterschrieben und mit dem Bau im Auftrag der Gemeinde unter Federführung von Architekt Bernhard Fischer begonnen. Der aktuelle Kostenausgabestand liege bei 945 000 Euro.

Eine wichtige Hürde war genommen, als man das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) für das Vorhaben begeistern konnte. Manchmal sei es auch ein Glück, dass Behörden länger brauchen, erklärte ALE-Projekteiter Werner Hartl. Die Dorferneuerung sei 1996 angeordnet worden, aber formal noch nicht abgeschlossen gewesen. „Das war das Glück“, so konnte das Gemeinschaftshaus noch gefördert werden.

Der Zuschuss für Planung, Abriss, Neubau und Freiflächengestaltung des Gartens betrage 65 Prozent der förderfähigen Kosten, also rund 391 000 Euro. 289 000 Euro seien bereits ausgezahlt worden. Nun sei „das wunderschöne Gemeinschaftshaus das neue geistige Dorfzentrum“, lobte Hartl. Die Anlage sei geschickt ausgenutzt, zwei barrierefreie Zugänge, ein Gruppenraum und ein großer Saal mit großem Panoramafenster seien geschaffen worden.

Dem Namenspatron zu Ehre wurden vier Apfelbäume im Garten gepflanzt. Auch die Wände des Gebäudes schmücken Apfelzeichnungen von Aigner, und die Bürgermeisterkollegen Michaela Mühlen, Dieter Neumaier und Hans Schweiger schenkten Beilhack zur Einweihung zwei Dekoäpfel.

Den Lebensweg des Apfelpfarrers von seiner Geburt 1885 in Hohenpolding bis zu seinem Tod 1966 skizzierte die heimische Nachwuchs-Historikerin Franziska Fiedler. Sie besucht die sechste Klasse im Gymansium Dorfen und hat als Zehnjährige eine Abhandlung über Aigner geschrieben. Apfelpfarrer wird Aigner genannt, weil der Geistliche und leidenschaftliche Obstbauer als Widersacher des NS-Regimes ins KZ Dachau kam und sogar dort Apfelsorten züchtete.