Zwölf Meter Bar und ein Kinderkarussell beim Holzlandvolksfest

Von: Birgit Lang

In bewährten Händen mit neuen Ideen findet das Holzlandvolksfest in Hohenpolding statt. Von der Qualität des Festbiers der Brauerei Taufkirchen überzeugten sich die Mitglieder des Fußballvereins in ihrem Sportheim. Mass Festbier für 9,70 Euro © Birgit Lang

Der Bieranstich zum Holzlandvolksfest 2023 ist am 25. Mai in Hohenpolding. Die Mass kostet 9.70 Euro

Hohenpolding – Wenn der FC Hohenpolding feiert, dann strahlt die Sonne. So zumindest am Samstagabend, als die Bierprobe zum 44. Holzlandvolksfest am Sportgelände gefeiert wurde.

Vorsitzender Lambert Forster begrüßte die vielen Gäste, darunter Bürgermeister Alfons Beilhack mit Frau Renate, den Vorstandsvorsitzenden der Taufkirchener Genossenschaftsbrauerei Valentin Vorbuchner mit Braumeister Tom Drechsel, Metzgermeister Albert Birkmeier, der die Küche beliefert sowie viele der engagierten Vereinsmitglieder.

Das absolut Beste an diesem Umtrunk sei, so Forster, dass man nach zwei Jahren Corona wieder feiern könne. Also stießen allen mit der ersten Halbe des Taufkirchener Festbieres an, um dann in der guten Stube mit Schweinebraten, Kraut, Knödel und Kartoffelsalat verköstigt zu werden. Die Vorfreude auf das Fest vom Donnerstag, 25. Mai, bis Pfingstmontag, 29. Mai, war greifbar.

Mit 5,5 Prozent Alkohol und 13,30 Prozent Stammwürze schaue das Bier wie immer „hervorragend bernsteinfarbig aus, mit schönem Schaum“, urteilte Vorbuchner. „Das Bier ist wieder ganz geil“, stellte der FCH-Chef Lambert Forster fest und gestand, dass ihm schon vor Tagen „das Wasser im Mund vor lauter Vorfreude“ zusammengelaufen sei. Die Maß kostet 9,70 Euro.

Auch einiges Neues gebe es, stellte Forster fest: erstmals ein Kinderkarussell, denn man wolle dem Holzlandvolksfest mehr Familiencharakter verleihen, und ein vegetarisches Essen mit Rahmschwammerl. Küchenchefist Veit Rauschhuber vom Gasthaus zur Linde. „Wir haben eine der besten Küchen der Holzland-Volksfeste“, betonte der Vorsitzende und seine Frau Monika warf ein: „Bei uns wird das Schaschlik noch händisch bestückt, damit jeder dasselbe kriegt“.

Froh sind die „Poidinger“ auch, dass sie das bewährte und beliebte Veldener Bedienungsteam verpflichten konnten. Nach einjähriger Planung des Holzlandvolksfestes, sei man jetzt schon mit dem Aufbau des Festzeltes fast fertig, heuer wieder ohne Balkon, dafür mit zwölf Meter laufender Weinbar. Ralf Stangl habe sich hier richtig ins Zeug gelegt und seine Kreativität ausgelebt, lobte ihn Forster. So habe er schöne, etwa mit „Hendl“ beschriftete Taferl zur besseren Orientierung über der Essensausgabe angebracht und sein Zelt samt Holzbalken festlich geschmückt. 30 Helfer waren am Werk, um alles am großen und befestigten Festplatz aufzustellen. Nun haben an die 1300 Gäste im Zelt mit rustikalem Hüttencharakter und im heuer etwas größeren Biergarten Platz. Stangl erinnerte an die für ihn harte Corona-Zeit, in der sein Betrieb fast stillstand. Jetzt gehe es wieder rund und er umso motivierter an die Arbeit.

Das Programm werde Jung und Alt überzeugen, neben Partybands wie d’Moosner, Tetrapack und i-Düpferl spielt auch wieder die Holzland Blaskapelle und die Böllerschützen haben nach dem Einmarsch und dem Ozapfa erstmals durch Beilhack ihren lautstarken Auftritt. Gelassen sieht der Gemeindechef seinem entgegen. Er habe früher bei privaten Festen angezapft. „Ich hoffe, dass ich es nicht verlernt habe“, sagt er und meint: „Zusammen mim Schankkellner bring ma’s scho hi. Außerdem gefällt’s der Presse ja besser, wenn’s spritzt.“