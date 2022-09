Haare ab - um krebskranken Kindern zu helfen

Von: Hans Moritz

Tolle Geste Paula Fischer (13) zeigt ihr abgeschnittenes Haar für eine Perücke für krebskranke Kinder. © Monika Kronseder

Die 13-jährige Paula Fischer aus Hohenpolding hatte sich vor gut vier Jahren dazu entschlossen, ihre Haare für eine Echthaarperücke für krebskranke Kinder wachsen zu lassen. Weil sie deren Leiden nachvollziehen kann:

Hohenpolding - Mit fünf Jahren war sie mit ihrer eigenen Krankengeschichte in der Kinderonkologie der Uniklinik Regensburg. Dort lernte sie Kinder kennen, die an Leukämie erkrankt waren, und durch die Therapie ihre Haare verloren haben. Durch die Veröffentlichungen im Journal des Vereins zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern (VKKK) wurde Paula auf die Möglichkeit der Unterstützung durch eine Eigenhaarspende aufmerksam. Seitdem will auch sie ihre Haare spenden. So kann sie dem Verein helfen und die kranken Kinder unterstützen – und auf eine ganz besonders nette Weise e Danke sagen für die Begleitung in ihrer schwersten Zeit.



Nun war es soweit: Der Zopf mit einer Länge von 35 Zentimetern wurde abgeschnitten und dem Verein übergeben. Dieser gibt den Zopf weiter an die Organisation „haare-spenden.de“. Dort werden Echthaarperücken hergestellt. Der VKKK bekommt dafür eine Spende von der Organisation. Eine schöne Möglichkeit der Hilfe, die gerne nachgeahmt werden darf, wie Paula und ihre Familie beteuern. „Es braucht Helfer, um die tolle Arbeit dieses Vereins zu ermöglichen, und man merkt es erst, wenn man selber betroffen ist, wie wichtig dieser Verein ist“, schildert die Schülerin, der die Kurzhaarfrisur sehr gut steht.



Der VKKK betreibt an der Klinik in Regensburg ein Haus, in dem die Eltern schwerkranker Kinder übernachten können. Zudem bietet der Verein psychosoziale Betreuung über den Klinikaufenthalt hinaus an und erfüllt Herzenswünsche. Mehr im Internet auf www.vkkk-ostbayern.de mokro