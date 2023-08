Hohenpolding: Quad-Fahrer schwer verletzt

Von: Gabi Zierz

Symbolfoto: dpa © Friso Gentsch

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 24-jähriger Quad-Fahrer nach einem Unfall bei Hohenpolding ins Krankenhaus geflogen werden.

Hohenpolding - Eine Kopfplatzwunde, Brüche und Schürfwunden zog sich ein Quad-Fahrer bei einem Unfall am Montagabend zu. Wie die Polizei Dorfen berichtet, fiel das Gefährt des 24-Jährigen gegen 19.50 Uhr zwischen Hohenpolding und Harting aus bislang unerklärlichen Gründen auf die rechte Seite.

Vermutlich wollte der Fahrer, der sich an den Unfall nicht erinnern kann, wenden und nahm die Kurve zu eng. Der Fahrer war ohne Helm unterwegs und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro.