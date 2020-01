Suldinger Gemütlichkeit-Schützen vertrauen Forster-Duo

Der Schützenverein Gemütlichkeit Sulding setzt auf seinen bewährten Vorstand.

Sulding/Pistl – Der Schützenverein Gemütlichkeit Sulding setzt auf seinen bewährten Vorstand. In der Jahreshauptversammlung sprachen die Mitglieder Schützenmeister Hans-Jürgen Forster und seinem Stellvertreter Hans Forster das Vertrauen aus.

Für die Finanzen sind auch in Zukunft Kassierin Claudia Forster-Horn und ihre Stellvertreterin Kathi Kufner zuständig. Sportwarte bleiben Stephan Bauer und Markus Bauer. In Abwesenheit wurden Katharina Bayerstorfer als Jugendleiterin und Susanne Brandlmaier als Schriftführerin wiedergewählt. Der Posten des 2. Jugendleiters ist vakant, da Hubert Wölfl sein Amt zur Verfügung stellte und kein Nachfolger gewonnen wurde. Das Amt der Damenleiterin übernahm Christine Huber jun. von Edeltraud Gammel-Wölfl. Jakob Huber bleibt Fähnrich, Andreas Buchner Kassenprüfer.

Schützenmeister Forster gab abschließend einige Vereinstermine bekannt. Am Freitag, 21. Februar, findet beim Pilstlwirt das Faschingsschießen statt. Beim Endschießen am 3. April wird der Schützenkönig gekürt und am 1. Mai wird in Sulding ein Maibaum aufgestellt.

Monika Kronseder