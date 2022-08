Kinderhaus Hohenpolding: Anbau für 1,2 Millionen Euro

Zu klein ist das Kinderhaus. Eine Erweiterung ist fällig. © Fabian Holzner

Das Kinderhau in Hohenpolding muss erweitert werden. Laut aktueller Pläne soll Platz für eine Krippen- und eine Kindergartengruppe geschaffen werden. Jetzt prüft der Gemeinderat Einsparungsmöglichkeiten.

Hohenpolding – Das Kinderhaus Mariä Heimsuchung in Hohenpolding wird um einen Anbau erweitert. Dem Bauantrag der Gemeinde Hohenpolding stimmte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung einstimmig zu. Die Notwendigkeit des Erweiterungsbaus blieb dabei von den Räten unbestritten, seit einem Jahr bieten acht Container vor der Mehrzweckhalle eine Übergangslösung für momentan 20 Kinder.

Nicht nur der Nachwuchs bereits ortsansässiger Bürger müsse in Krippe und Kindergarten einen Platz finden, auch Anfragen von Personen, die einen Zuzug in die Gemeinde erwägen, gäbe es und seien auch schon an der Verfügbarkeit eines Kindergartenplatzes gescheitert, hielt Bürgermeister Alfons Beilhack fest. Auch in die Nachbargemeinden blickte er und stellte fest, dass diese ebenfalls vom Platzmangel betroffen sind.

Seither circa einem Jahr befindet sich die Gemeinde in Verhandlungen mit dem Eigentümer des angrenzenden Grundstücks nordwestlich des bestehenden Baus, 600 Quadratmeter sollen erworben werden, um dorthin auszubauen. Bereits im Vorfeld der Planungen durch das Ingenieurbüro Neumaier aus Erding erteilte der Gemeinderat einem weiteren Sechseckbau nach dem Vorbild des Bestandsgebäudes eine Absage. Zustimmung erhielt nun ein zweigeschossiger, rechteckiger Baukörper mit Walmdach.

22 auf 12,5 Meter soll die Grundfläche betragen. Im Erdgeschoss ist eine Krippengruppe mit bis zu zwölf Kleinkindern angedacht. Im Obergeschoss soll ein Gruppenraum für bis zu 25 Kindergartenkinder entstehen.

In die Planungen wurden die Kinderhausleitung Daniela Röder und Brigitte Tristl bereits einbezogen. Die veranschlagten Kosten lägen bei etwa 1,2 Millionen Euro, wofür die Gemeinde einen Kredit aufnehmen wird und Fördergelder vom Freistaat erhält. Margit Niedermaier brachte die Idee zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die Einsparungsvorschläge einbringen soll.

Zuvor hatte Gemeinderat und Schreinermeister Joachim Bauer die Notwendigkeit von bodentiefen Fenstern in Frage gestellt und erhielt Zustimmung von Ulrike Karl: „Es sieht toll aus, aber vielleicht kann man das etwas reduzierter planen“. Auch Margit Niedermaier meinte, es ginge jetzt darum, einen Zweckbau zu errichten. Mindestens aus Joachim Bauer und Bauunternehmer Lambert Forster soll die Arbeitsgruppe bestehen, eventuell beteiligen sich weitere Räte. „Ich bin auch der Meinung, dass wir nicht einfach etwas Fertiges abnicken sollten“, begrüßte Beilhack die Initiative.

VON FABIAN HOLZNER

