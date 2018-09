Krätze in Pflegeheim in Hohenpolding ausgebrochen

Nach ersten Erkenntnissen der Abteilung Gesundheitswesen am Landratsamt Erding ist es im Pflegeheim Aloysium in Hohenpolding zu einem stationsübergreifendem Ausbruch der Skabies-Krankheit gekommen. Wie viele der Bewohner des Pflegeheimes betroffen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Hohenpolding - Darüber hinaus ist die parasitäre Hautkrankheit, umgangssprachlich auch Krätze genannt, ebenfalls bereits in einer Flüchtlingsunterkunft sowie in einer Kindertagesstätte festgestellt worden. Das berichtet Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer am Donnerstagabend.

Die Leitung des Hohenpoldinger Kindergartens sagte unserer Zeitung am Donnerstagabend, ihr sei nichts bekannt. Sie sei auch von keiner Behörde in dieser Richtung in Kenntnis gesetzt worden.

Momentan, so Fiebrandt-Kirmeyer weiter, werden durch die Abteilung Gesundheitswesen in Schulterschluss mit den niedergelassenen Ärzten umfassende Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern und eine flächendeckende Behandlung der Patienten zu gewährleisten.

Skabies ist hochansteckend. Es handelt sich dabei um eine meldepflichtige Erkrankung. Das betroffene Pflegeheim hat den Ausbruch am heutigen Tag beim Landratsamt Erding angezeigt.

Das Erdinger Landratsamt will am Freitag Einzelheiten bekannt geben.

