Leihgeräte als Lockmittel

Der neue Vorstand (v. l.): Barbara Lechner, Anton Bauer, Nico Simatschek, Timo Pedersen, Jutta Pröckl, Margit Niedermaier und Christian Kehrer. © Verein

Der Obst- und Gartenbauverein Hohenpolding hat einen neuen Vorstand und wirbt um neue Mitglieder.

Hohenpolding – Gleich über mehrere Jahre Vereinsarbeit erstreckte sich der Bericht des Vorstandsteams des Obst- und Gartenbauvereins Hohenpolding in der Jahreshauptversammlung. Pandemiebedingt konnte ab 2020 keine Versammlung mehr abgehalten werden, aus dem gleichen Grund wurden zwischen 2020 und 2022 viele Aktionen und Veranstaltungen abgesagt, wie Schriftführerin Margit Niedermaier in einer Pressemitteilung schreibt.

Trotzdem berichteten demnach die Vorsitzenden Christian Kehrer und Nico Simatschek über etliche Vereinsaktivitäten. Großen Anklang fanden 2020 der Baumschneidekurs – noch vor dem Lockdown – sowie der Sonnenblumenwettbewerb für Kinder. 2022 beteiligte sich der Verein am gemeindlichen Ferienprogramm: Nistkästen wurden gebaut und bemalt. Das Angebot war sofort ausgebucht. Auch der Kurs für selbst gemachte Badepralinen mit Blüteneinlage erfreute Groß und Klein. Der Marmeladen- und Likörstand beim Adventsmarkt ist ein fester Termin im Vereinskalender, ebenso wie die stets bestens besuchte Weihnachtsfeier, was nicht zuletzt an den attraktiven Tombolapreisen liegen dürfte.

Ein Highlight im vergangenen Jahr war die Einweihung des Korbinian-Aigner-Hauses in Hohenpolding: Der Verein spendete für die Außenanlagen drei Obstbäume, unter anderem auch einen Korbiniansapfel.

Turnusgemäß standen Neuwahlen an, die unter der Leitung von Bürgermeister Alfons Beilhack schnell erledigt waren. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Das Amt der Schriftführerin wurde mit Margit Niedermaier neu besetzt. Das Leitungsteam besteht weiterhin aus Christian Kehrer und Nico Simatschek, Timo Pedersen verwaltet wieder die Kasse, und als Beisitzer komplettieren Anton Bauer, Jutta Pröckl sowie Barbara Lechner das Team. Die Kassenprüfung bleibt in den Händen von Monika Kieblspeck.

Die Herausforderung der nächsten Jahre werde es sein, neue Mitglieder zu gewinnen, „um den Verein lebendig und attraktiv zu halten“. Rabatt-Kooperationen mit Garten- und Baumärkten seien in Vorbereitung, und es würden Gartengeräte zum Verleih an die Mitglieder angeschafft. Gerade Gartenbesitzer mit kleineren Grundstücken und Garten-Neulinge sollen auf diesem Weg angesprochen werden. Die Beteiligung am Ferienprogramm sowie am Adventsmarkt stehen ebenso fest wie die Weihnachtsfeier. Für Anfang 2024 ist zudem ein weiterer Baumschneidekurs geplant. red