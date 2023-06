Neuer Kommandant in Hohenpolding

Teilen

Glückwunsch: Bürgermeister Alfons Beilhack (l.) begrüßte Kommandant Julian Holzner in der Gemeinderatssitzung. © Fabian Holzner

Nach der Ernennung von Florian Pleiner zum Kreisbrandrat steht nun Julian Holzner an der Spitze der Hohenpoldinger Aktiven.

Hohenpolding – 28 Jahre jung und von Beruf Erzieher ist der neue Kommandant der Hohenpoldinger Feuerwehr. Julian Holzner wurde zunächst im Kreis seiner Kameraden bei der Jahreshauptversammlung gewählt und kurz darauf in einer Gemeinderatssitzung einstimmig bestätigt. Grund für den nicht turnusgemäßen Wechsel war die Wahl des bisherigen Hohenpoldinger Kommandanten Florian Pleiner zum Kreisbrandrat.

Holzner war neben Rupert Mairoth bislang stellvertretender Kommandant und zugleich Jugendwart gewesen. Für letzteres Amt wird der Nachfolger noch bekannt gegeben. Weiter ergaben die Wahlen, dass Franz Löffelmann jetzt den zweiten Stellvertreterposten einnimmt.

„Wir haben zum Glück einen jungen, engagierten Nachfolger bekommen“, stellte Bürgermeister Alfons Beilhack den neuen Kommandanten in der Gemeinderatssitzung vor. Holzner bedankte sich für die Glückwünsche und verwies auf die „guten, erfahrenen Hände der beiden Stellvertreter“, die er zur Seite hat. „Mit Rupert Mairoth und Franz Löffelmann im Team sind wir weiterhin eine starke Feuerwehr, die jederzeit zum Schutz der Bürger bereit ist“, sagte Holzner. Den Gemeinderäten bot er seinen Rat in allen Belangen der Feuerwehr an. In den drei Jahren als stellvertretender Kommandant hatte er alle nötigen Qualifikationen wie beispielsweise den Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ erworben.

Eine der ersten und wohl auch größten Aufgaben sieht er im Bau eines neuen Feuerwehrhauses, das seit längerer Zeit Thema in der Gemeinde ist. „Wir sind im Gespräch mit Bürgermeister und Gemeinderat und sehen großen Bedarf, denn unser jetziges Haus platzt aus allen Nähten“, sagte Holzner im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auch KBR Pleiner ging in der Jahreshauptversammlung auf dieses Thema ein und drängte auf eine zeitnahe Umsetzung: „Entscheidend ist, zügig zu beginnen mit konkreten Fakten und Details im Bezug auf die Möglichkeiten zu arbeiten. Längeres Abwarten ohne konkrete Eckpunkte wird weder die Situation am bisherigen Standort, noch die Preislage zu Gebäude und Grundstück verbessern“, so Pleiner.

Aktuell hat Hohenpolding 51 Aktiven und acht Jugendfeuerwehrler und bewältigte im Jahr 2022 36 Einsätze in insgesamt 397 ehrenamtlichen Einsatzstunden. Nach den Berichten von Kommandant, Jugendwart und Vorstand in der Jahreshauptversammlung wurde in einer Satzungsänderung die Einführung eines Passivensprechers beschlossen. Hierfür wurde von der Versammlung Johann Mayer gewählt.

Martin Grandinger und Robert Ostermaier wurden für 25 Jahre aktiven Dienst mit einer Urkunde gewürdigt. Ferner erhielten Konrad Moser und Rupert Mairoth das bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber.