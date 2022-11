Zwei Unfälle binnen kurzer Zeit im Holzland: Polizei bittet um Hinweise

Von: Markus Schwarzkugler

Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Dorfen bei zwei Unfällen, die sich am Sonntag im Holzland ereignet haben. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Verletzter und Sachschaden sind die Bilanz zweier Unfälle, die sich beide am Sonntag im Holzland ereignet haben. Die Dorfener Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise, in einem handelt es sich um eine Unfallflucht.

Hohenpolding/Steinkirchen - Gegen 13.20 Uhr gab es zunächst eine Unfallflucht in Hohenpolding. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem blauen Auto von Reinting kommend die Bachstraße Richtung Hohenpolding. Aus bislang ungeklärten Gründen war die Person auf der Gegenfahrbahn unterwegs, weshalb eine 58-Jährige aus dem Landkreis mit ihrem roten Opel Corsa kurz vor Hohenpolding nach links ausweichen musste, dabei eine Laterne überfuhr und schließlich in einer Grünfläche zum Stehen kam. Dabei entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Wenig später, gegen 16 Uhr, befuhr dann ein 31-Jähriger mit seinem schwarzen Geländewagen samt Anhänger die Kreisstraße ED 1 von Niederstraubing Richtung Hienraching. Auf Höhe der Niederstraubinger Straße wollte er nach links abbiegen. Zur selben Zeit näherte sich allerdings ein 28-Jähriger mit seinem schwarzen Kraftrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 28-Jährige Motorradfahrer verletzt wurde. Zeugenhinweise zu beiden Unfällen werden von der Dorfen unter Tel. (0 80 81) 93 05-0 entgegengenommen.