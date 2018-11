Das Holzland im Showtanz-Fieber

Das Showtanz-Fieber grassiert auch im Holzland. Am Samstag sahen hunderte Fans eine furiose Programmpremiere der Danceperados.

Von Birgit Lang

Inning–Die Danceperados Kids machten den Anfang. „Auf dem Blocksberg“ ritten sie auf Reisigbesen herein und tanzten um den Feuerkessel. Die Young Danceperados hatten „Ritter – Helden aus Eisen“ zum Thema und waren mit Schild und Schwert bewaffnet. Martialisch ging es aber nicht zu. Die Großen erzählten „Unsere Geschichte aus dem Wunderland“ – Ähnlichkeiten mit Alice im Wunderland waren nicht zu übersehen.

Kreativer Kopf hinter all diesen Ideen ist Verena Holzner, die die Mädels zusammen mit Eva-Maria Attensberger, Tamara Dafinger, Nina Heidenecker und Sandra Schleinkofer trainiert. „Wir erzählen Geschichten mit unseren Tänzerinnen. Jede Gruppe hat ihren eigenen Stil. Wir legen nicht so viel Wert auf Hebefiguren, sondern auf machbare Schritte für alle Mädels“, erklärt Holzner ihre Choreografien.

Fast 70 Mädchen tanzen aktuell in drei Gruppen. 25 Mitglieder im Alter zwischen vier und neun Jahren sind es bei den Jüngsten, den Danceperados Kids, 18 bei den Young Danceperados im Alter von 10 bis 14 Jahren und 26 Tänzerinnen im Alter von 14 bis 25 Jahren bei den Danceperados. Entsprechend voll war die Inninger Holzlandhalle bei der Premiere.

Dass Holzners Ideen bestens ankommen, sieht man daran, dass die Stammgruppe seit drei Jahren zusammentanzt. „Es hört keiner auf. Das ist ein Zeichen für mich, dass sie sich wohl fühlen, auch die Kindergruppen“, freut sich die Danceperados-Chefin. Der Spaß stehe im Vordergrund. Sie will vor allem die Jugendlichen nicht unter Druck setzen, den hätten sie im Kindergarten und in der Schule schon genug, so die Erzieherin des Taufkirchener Pauli-Bekehr-Kindergartens. „Bei uns soll es ein guter Ausgleich sein.“

Den Spaß, den die Mädchen beim Tanzen haben, sah man ihnen auch an. Putzig waren die Kleinsten, die ihre Schritte schon sehr gut synchron vorführten. Auch die Teenager zeigten, was sie tänzerisch, akrobatisch und vom Ausdruck her schon alles drauf haben. Die Erwachsenen wagten sich auch an einige Hebe- und Wurffiguren, die das Publikum mit Applaus aufnahm.

Mittlerweile tanzen schon Mädchen in der zweiten Generation mit. „Es ist schön, vom eigenen Nachwuchs zu schöpfen“, sagt Holzner. „Wir sind eine Hobbymannschaft. Im Holzland wird für Mädchen nichts angeboten. Wir haben diese Lücke erfolgreich genützt.“ Dass sie so einen großen Zulauf haben, hätte sie aber nicht geglaubt.

Die Danceperados decken alle vier Holzland-Gemeinden ab: Die Formation gehört zum FSV Steinkirchen, trainiert in der Schrödinger Turnhalle in der Gemeinde Kirchberg, und feierte ihre Premiere erstmals in Inning. „Und wir haben ganz viele Tänzerinnen aus Hohenpolding“, erzählt die 25-jährige Choreografin.

Zusammen mit der Tamara Dafinger (26) und Eva-Maria Attensberger (23), die den Abend moderierte, kümmert sich Holzner um den laufenden Betrieb. Während sie sich als „Mädchen für alles und kreativen Kopf“ bezeichnet, sind ihre beiden Kolleginnen für Organisation, Management, Auftritte, Bewerbungen und Buchhaltung zuständig. Das Trio versteht sich bestens. „Wir kennen uns schon lange, ziehen am gleichen Strang und kennen die Stärken und Schwächen von jedem.“

Ohne eine weitere Person wären sie aber aufgeschmissen: Ihre Schneiderin, die 67-jährige Marianne Holzner aus Eldering, Verenas Oma. 24 Meter Fransen, 10 000 Swaroski-Steine, 2300 Glitzersteine, 106 Meter Stoff, 400 Meter Glitzerborte und zehn Kilometer Nähfaden hat sie heuer für die 70 Kostüme verarbeitet. Eine Woche vor der Show war sie fertig. Die Premiere genoss sie ebenso, wie die anderen Zuschauer.