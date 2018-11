Im Würgegriff des Landkreises

Die anhaltend boomende Konjunktur beschert der Gemeinde St. Wolfgang wohl weiter sprudeln Einnahmen. Damit rechnet man zumindest im Rathaus.

Von Hermann Weingartner

St. Wolfgang – Kämmerin Julia Schwarzenbeck präsentierte im Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates am Dienstagabend den Haushaltsplan 2019. Für Unverständnis sorgte, dass der Landkreis durch eine vermutlich deutlich höhere Kreisumlage tief in die Gemeindekasse greift.

Schwarzenbeck hat die Haushaltsansätze aufgrund „realistisch“ zu erwartender Daten aufgestellt. Danach erwartet die Finanzexpertin einen Zuwachs beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (2,8 Millionen Euro) und Umsatzsteuer (260 000 Euro) von rund 300 000 Euro. Geld, das der Gemeinde „gut tun“ würde, meinte Bürgermeister Ullrich Gaigl (FW). Er kam aber gleich zur Kreisumlage. Weil da mit einer Steigerung zu rechnen sei, wurde der neue Ansatz mit 2,3 Millionen Euro (2018: 2,0 Mio.) höher geplant. Aktuell müsse man aber mit 2,6 Millionen Euro rechnen. Ein Mehr von rund 630 000 Euro sei eine „gewaltige Steigerung“. Gaigl setzt die Hoffnung auf die Bürgermeisterkollegen. Man wolle versuchen, die mit 54,6 Prozent geplante Kreisumlage auf 50 Prozent zu drücken. Jeder Punkt bringe 48 648 Euro für die Gemeinde.

Ihrem Ärger über die Kreisabgabe machte Magdalena Wandinger-Strauß (FW) Luft. Die Kreisumlage steige laufend und „geht so rasant nach oben“. Damit würden die Finanzspielräume der Gemeinden abgewürgt. Wandinger-Strauß forderte die Kreisumlage „auf ein vernünftiges Maß zurückzuschrauben“. Das Plus an Steuergeld müsse beim Bürger ankommen.

Erstmals in der Gemeinde konnte heuer der Haushalt vor Beginn des neuen Haushaltsjahrs präsentiert werden, sagte Schwarzenbeck. Sie ist seit zwei Jahren als neue Kämmerin dafür verantwortlich. In der Dezembersitzung stimmt der Gemeinderat über den Haushalt ab.

Die wesentlichen Zahlen sind das Gesamthaushaltsvolumen von erwartet 14,58 Millionen Euro (2018: 10,9 Mio.) im Ansatz mit 8,03 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 6,54 Millionen Euro Vermögenshaushalt. Die Steigerung beruhe auf geplant hohen Investitionen und deutlich günstigeren Zinskonditionen ab 2019 für einen Kredit. Grundsteuersätze A (105 000 Euro und B (395 000 Euro) bleiben gleich. Schlüsselzuweisungen werden mit 490 000 Euro erwartet und vermutlich 2,6 Millionen Euro Kreisumlage. Weil man „fleißig“ tilge; wird der Schuldenstand mit 3,36 Miollionen Euro (2018: 3,8 Mio. Euro) erwartet. Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt werde erreicht.