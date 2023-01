Bei der AWO in Isen wird kein Senior abgewiesen

Viel Spaß beim Watten (v. l.): Karl Kopp aus Dorfen, Konrad Kellner, Johanna Beintvogel und Walter Baumgartner. © Ahu

Kartlertreff, Ausflüge, Kaffeekranzerl: Arbeiterwohlfahrt startet nach Corona so richtig durch.

Isen – Eigentlich wollte Lydia Brosow, die seit 2019 den Isener Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt leitet, nach ihrer Wahl so richtig durchstarten. Aber dann kam Corona, ein Großteil der Veranstaltungen musste auf Eis gelegt werden. Doch weil aufgeschoben nicht aufgehoben bedeutet, ist nach dem kompletten Wegfall der Beschränkungen wieder Land in Sicht. Die ersten Ausflüge haben die rund 40 Mitglieder schon hinter sich. „Auch für den Sommer plane ich wieder einen Tagesausflug, der nach Möglichkeit an einen See gehen soll“, sagt die Vorsitzende.

Damit sich auch wirklich jeder das kleine Aus vom Alltag leisten kann, arbeitet Brosow mit einem Veranstalter für Werbefahrten zusammen. Bei kostenloser Fahrt, meist freiem Eintritt und kleiner Brotzeit könne ein unbeschwerter und fröhlicher Tag verbracht werden.

Längst läuft der Seniorentreff am Donnerstagnachmittag im Freizeitheim. Regelmäßig kommen hier die Kartler zum Watten und Schafkopfen. Zum Stamminventar gehört Maria Neumaier, mit ihren 88 Jahren Älteste der Kartlergruppe. Begleitet wird sie von Ehemann Lorenz. „Wir kommen seit rund 20 Jahren regelmäßig zum Watten“, sagt er. Neu dabei ist Paula Zörn, „aber nur im Winter. Im Sommer geht sie lieber zum Baden“, erzählt Gini Bittner, die zum Vorstand der Isener AWO gehört und regelmäßig mitspielt.

Lustig geht’s am Nachbartisch zu, an dem sich Hanna Beintvogel, Walter Baumgartner, Konrad Kellner und Karl Kopp zusammengefunden haben. „Gut ist sie net, aber Glück hat sie“, befand Baumgartner humorvoll über seine Mitspielerin, als die einen Stich nach dem anderen macht. Der Lichtenweger kommt regelmäßig zum Kartlertreff. „Ich kann auf die Einnahmen nicht verzichten“, sagt er schmunzelnd mit Blick auf die Centstücke, die als Einsatz dienen.

Wer keine Lust auf Karten- oder Brettspiele am Donnerstag hat, den lädt der Ortsverein künftig einmal im Monat zum Kaffeetrinken und Ratschen ins Café Eins am Marktplatz ein. Am Dienstag, 7. Februar, ist es zum ersten Mal um 14 Uhr so weit.

Den ersten Spaziergang hat die Seniorengruppe bereits hinter sich. „Wir waren zu sechst und sind auf dem Rentnerweg bis Eschbaum gegangen“, erzählt Brosow. Regelmäßig möchte sie auch anderen Vereinen oder Organisationen Besuche abstatten. Die ersten bei der Hausaufgabengruppe der Flüchtlingshilfe und dem Isener Jugendtreff sind fest geplant.

Aber auch Veranstaltungen außerhalb der Gemeinde hat Brosow im Auge. So soll im Frühjahr das Dorfener Tonwerk besucht werden. Daneben möchte sie Vorträge zu für Senioren wichtigen Themen anbieten. Beispielsweise soll Rudi Ways zu Patientenverfügungen sprechen. „Es freut mich, dass der Ortsverein so aktiv ist“, sagt AWO-Präsidentin Gertrud Eichinger. „Ich wünsche mir, dass sich der Verein nach Corona wieder gut etabliert und vielleicht ein paar Leute neu dazu kommen.“ Infos hat Brosow unter Tel. (0 80 83) 88 70.

VON ANNE HUBER