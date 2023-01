„Epoche des Gegenwindes“

Von: Fabian Holzner

Volles Haus: Rund 150 Inninger waren zum Neujahrsempfang in die Holzlandhalle gekommen. Die Ansprache hielt Bürgermeisterin Michaela Mühlen (l.). © Fabian Holzner

Mit der weltpolitischen Lage und ihren Auswirkungen bis Inning am Holz beschäftigte sich Bürgermeisterin Michaela Mühlen in ihrer Rede zum Neujahrsempfang.

Inning - Wenngleich Bürgermeisterin Michaela Mühlen meinte, das Buffet zum diesjährigen Neujahrsempfang der Gemeinde Inning am Holz sei das größte seit Einführung dieser Tradition vor fast 20 Jahren, waren bei aller Wertschätzung der Kochkünste der Frauengemeinschaft und weiterer Freiwilliger die Häppchen lediglich ein willkommener Rahmen. Den mehr als 150 Bürgern, die in die Holzlandhalle auf Einladung der Gemeinde und des Bürgerforums kamen, ging es in erster Linie um das Zusammenkommen und Austauschen, vielleicht sogar schon um gemeinsame Planungen und Ideen.



Viele von ihnen vertraten Vereine, Institutionen und Gewerbe und auch altgediente Akteure der Gemeindepolitik, wie Altbürgermeister, Bürgermedaillenträger und ehemalige Gemeinderäte, stießen mit einem Gläschen Sekt auf 2023 an.



Tenor der Begrüßungsrede von Michaela Mühlen war, dass in einer zu erwartenden „Epoche des Gegenwindes Kraft durch engagiertes, gemeinsames Handeln“ geschöpft werden müsse. Dabei war die Ansprache für die Bürgermeisterin selbst ein kleiner Kraftakt: Eigentlich noch im Krankenstand, entschuldigte sie sich gleich zu Beginn für ihr Fernbleiben vor und nach dem kurzen offiziellen Teil.



Dieser Wind vom europäischen Kriegsschauplatz im Osten verursache auch hierzulande schon jetzt „deutliche Verwerfungen“, so Mühlen, wenngleich diese, verglichen mit dem Leid in der Ukraine „nahezu lächerlich“ seien. Die Verunsicherung in der ohnehin durch die Pandemie gespaltene Gesellschaft wachse, „aber wenn wir unseren Blick schärfen für das, was jetzt wichtig ist, dann müssen wir dieser neuen Zeit nicht angstvoll entgegen schauen“, machte sie ihren Bürgern Mut.



Auf Ebene der Gemeinde soll dies durch vermehrtes und zugleich höher geschätztes Ehrenamt geschehen. Bei einem abschließenden Ausblick auf das Jahr 2023 in Inning kündigte die Bürgermeisterin zwei konkrete Maßnahmen an: In Absprache mit Sozialministerin Ulrike Scharf kann eine Teilzeitstelle, die für seniorengerechtere Strukturen Sorge trägt, ausgeschrieben werden. Und mit Bürgerbeteiligung soll ein Energienutzungsplan für die Holzland-Gemeinde erstellt werden, zunächst um den Ist-Zustand zu ermitteln, danach um Potenzial für Einsparungen und Energieerzeugung in Inning abzuleiten. fh