Bürgerversammlung Inning: Breitband mit den Nachbarn

Von: Fabian Holzner

Gut gefüllt war der Veranstaltungssaal bei der Bürgerversammlung. Bürgermeisterin Michaela Mühlen (l.) berichtete von zahlreichen regelmäßigen Nutzungen des Saals, etwa ein Yogakurs, Chorproben oder der Seniorennachmittag. © Fabian Holzner

Eines der großen Themen bei der Bürgerversammlung in Inning am Holz war die Glasfaser-Initiative zusammen mit der Nachbargemeinde Kirchberg.

Inning – Von einem „Jahr der Planungen“ sprach Bürgermeisterin Michaela Mühlen in der mit etwa 100 Gästen sehr gut besuchten Bürgerversammlung. „Wenn der Wind günstig steht, wollen wir gleich Segel setzen“, erläuterte sie die Haltung ihrer Gemeinde angesichts der wirtschaftlich schwer vorhersehbaren Situation.

Mehrere Projekte seien im Vorbereitungsmodus: die Erweiterung der Mittagsbetreuung an der Grundschule, der Anbau an das Feuerwehrhaus und ein Gehwegsanierungskonzept, sagte Mühlen und verwies auf bereits laufende Maßnahmen: Die neue Quartiersmanagerin solle in Kürze vorgestellt werden, das Gewerbegebiet bei Adlberg werde erschlossen, Straßen würden saniert.

Es herrscht also keineswegs Flaute in der Holzlandgemeinde, wenngleich der Rückzug des Glasfaser-Unternehmens UGG Anfang des Jahres dem Breitbandausbau Wind aus den Segeln genommen hat (wir berichteten). Umso schneller stieg man vor wenigen Wochen in das Markterkundungsverfahren für eine neues Bundesförderprogramm ein und bewirbt sich darum im Schulterschluss mit der Nachbargemeinde Kirchberg.

„Das macht es für potenzielle Ausbaufirmen interessanter, weil es sich um ein größeres Gebiet handelt. Und die interkommunale Zusammenarbeit kann höhere Fördersummen bringen“, erklärte die Bürgermeisterin. „Insofern bin ich immer ein positiver und zuversichtlicher Mensch. Aber bei ein paar Bürgerversammlungen werden wir noch über dieses Thema sprechen“, blickte Mühlen voraus.

Mit Projekten, die länger dauern als geplant, hatte die Gemeinde zuletzt bei der Brunnensanierung Erfahrung gemacht. Seit Dezember werden aber täglich zirka 300 Kubikmeter Trinkwasser gefördert, was gut einem Drittel des Verbrauchs aller vier Holzlandgemeinden entspricht. Da der Wasserspiegel um etwa 50 Meter höher liegt, als der des benachbarten Brunnens in Raufeld bei Kirchberg, ist der Energieverbrauch zur Förderung um fast die Hälfte geringer.

Seit dem Beitritt Innings zum Wasserzweckverband Holzland ist dessen Größe identisch mit der der Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen: 75 Quadratkilometer, bewohnt von 5913 Menschen. Das 130 Kilometer lange Straßennetz, die drei Bürgerhäuser, vier Kindergärten und drei Grundschulen mit Turnhallen und vieles weiteres werden vom VG-Bauhofteam gepflegt.

Nach dem tödlichen Unfall von Bauhofleiter Helmut Rosenberger im vergangenen Jahr hat dieses Team seit April einen neuen Chef: Alex Beilhack wurde von der Straßenmeisterei Erding zum Straßenwärter ausgebildet und wird die Arbeit seiner acht Mitarbeiter koordinieren, Verwaltungsaufgaben erledigen und hauptsächlich für den Bereich Straßenbau und -erhalt zuständig sein.

„Nachdem ich mir Einblick in unsere Aufgabenbereiche verschafft habe, freue ich mich jetzt auf neue Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit vielen neuen Menschen“, berichtet der 23-jährige unserer Zeitung über seinen Einstieg. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin war sein Vater Alfons Beilhack, Bürgermeister von Hohenpolding, vom Bewerbungs- und Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Sowohl die Bürgermeisterin als auch Landrat Martin Bayerstorfer gingen auf die Situation Asylsuchender in der Region ein. Gemäß der „Landkreisquote“ hat die Gemeinde Inning 25 Personen aufzunehmen, mit tatsächlichen 31 Untergebrachten in sechs Unterkünften wird die Zahl deutlich übertroffen.

Allerdings bestehe derzeit kein Helferkreis. Hilfe gebe es zwar von Vermietern und Nachbarn, eine zentrale Koordination wäre aber wünschenswert, so Mühlen und gab diesen Aufruf der Versammlung mit.

Im ganzen Landkreis sind derzeit 2600 Geflüchtete untergebracht, in der Hochphase 2015 waren es 1500, stellte Landrat Bayerstorfer gegenüber. „Ich weiß, dass Inning bei der Unterbringung vorbildlich ist“, lobte er, fügte aber an: „Wir haben jetzt dann nichts mehr. Diskussionen um Standortalternativen, zum Beispiel wegen der ÖPNV-Anbindung gibt es nicht, und Turnhallen möchte ich vermeiden.“