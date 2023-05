Der Jubilar mit dem Faible für Tauben und Schafe

Von: Friedbert Holz

Eine große Feier-Gemeinde war gekommen (v. l.): Enkel Christoph Stimmer mit Freundin Theresa, Bürgermeister und Neffe des Jubilars Hans Wiesmaier, Schwiegersohn Thomas Stimmer mit Enkel Simon und Tochter Angela, Ehefrau Anneliese Ertl, Schwiegersohn Martin Baldauf, Tochter Elisabeth Ertl, Jubilar Johann Ertl, Tochter Irmgard Peis, Enkelin Luisa Ertl, Schwiegersohn Anton Peis, Tochter Susanne Ertl, Enkel Magdalena Peis, Hanna Ertl und Alexander Peis, Gabriele Wurmsam, Freundin von Sohn Johannes Ertl (daneben) sowie Franz Hofstetter, zweiter Landrat. © Friedbert Holz

Johann Ertl aus Rappoltskirchen feiert bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag mit Großfamilie.

Inning am Holz – Geboren und aufgewachsen ist Johann Ertl in Großhündlbach, er lebt seit Langem aber im Nachbarort Rappoltskirchen, und seinen 90. Geburtstag hat er zusammen mit Familie und vielen Freunden im Gasthaus Hofer in Inning am Holz gefeiert.

Sie waren einst fünf Kinder auf dem elterlichen Hof, doch mittlerweile leben nur noch Johann und seine fünf Jahre jüngere Schwester Zenta. Ihre Brüder Johann vom Kreuz (benannt nach dem Vater) und Korbinian sowie Schwester Franziska sind indes längst gestorben.

Nach der Grund- und Hauptschule in Rappoltskirchen besuchte Johann Ertl zunächst drei Jahre lang die Berufsschule, „damals noch im gleichen Schulhaus“, wie sich der rüstige Jubilar erinnert. Dass er am elterlichen Hof mitarbeiten musste, stand außer Frage. Trotzdem wollte er seine Kenntnisse in der Landwirtschaft weiter schulen, ging im Alter von 20 Jahren zwei Wintersemester lang auf die Erdinger Landwirtschaftsschule und weitere sechs Wochen in die Landvolk-Hochschule Wies.

Er war gerade 22 Jahre jung, als sein Vater unerwartet früh verstarb. Und so musste Johann mit Mutter Kreszenz und Schwester Zenta den elterlichen Hof übernehmen. Damals hatten sie auch noch Milchvieh in ihrem Stall, doch bald wurde die Arbeit damit zu viel. 1966 verkauften sie die Rinder und züchteten fortan Schweine. Es sollte Johann Ertl privates Glück bringen: Denn bei einem Besuch im Büro des regionalen Schweinezuchtverbands lernte er seine spätere Ehefrau Anneliese Hamburger (heute 75) kennen und lieben.

Die beiden heirateten 1972 und lebten erst noch in Großhündlbach, bald kamen ihre fünf Kinder Irmgard (49), Angela (48), Johannes (46, der heute den Hof führt), Elisabeth (41) und Susanne (40) zur Welt. Die meisten von ihnen sind mittlerweile verheiratet und leben in der Nähe der Eltern, auch sechs Enkel gehören zur großen Ertl-Familie. Die traf sich jetzt in voller Stärke in Inning am Holz, um den Jubilar gebührend zu feiern.

Er selbst helfe, so sagt er, „gelegentlich bei kleinen Arbeiten noch mit aus“, doch seine große Liebe gehört „zwei biblischen Tieren“: Er züchtet mit Leidenschaft Tauben und Schafe. Selbstverständlich war er auch viele Jahre Mitglied in örtlichen Vereinen – beim Schützenverein Waldesruh, beim Krieger- und Soldatenverein. Einige Jahre war er auch im Vorstand im Schweinezuchtverband Oberbayern und bei den Jägern Maria Thalheim.

Auch der heimischen Kirche ist er eng verbunden, ist Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und war immerhin 14 Jahre auch Kirchenpfleger. Selten ist er beim Nichtstun zu sehen, und wenn, dann genießt er entweder Fußballspiele im Fernsehen oder liest die Heimatzeitung, um weiter gut informiert zu bleiben.

Glückwünsche und Geschenke überbrachten auch Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier und Franz Hofstetter als Landrat-Stellvertreter. FRIEDBERT HOLZ