Der Wirt z’Odering mit dem ausgezeichneten Gedächtnis

Von: Fabian Holzner

Martin Rott © privat

Inning - Große Trauer herrscht in der Gemeinde Inning um Martin Rott aus Ottering. Der 75-Jähriger verstarb nach langer Krankheit.

Um einen bescheidenen, ruhigen und stets hilfsbereiten Ehemann und Vater trauert Familie Rott aus Ottering. Ihrem geselligen und stets gastfreundlichen „Wirt z’Odering“ gaben zahlreiche Inninger Trauergäste am Samstag das letzte Geleit. Martin Rott verstarb am 5. April nach geduldig ertragener Krankheit, aber trotzdem unerwartet im Kreis seiner Familie.

Als Erstgeborener trug er den Namen seines Vaters, seine Mutter Gertraud brachte zwei weitere Söhne und zwei Töchter zur Welt. Zu ihnen bestand lebenslang ein sehr gutes Verhältnis. Auf die Volksschulzeit in Inning folgte der Besuch der Landwirtschaftlichen Berufsschule in Taufkirchen, nebenher war das Mitanpacken in der elterlichen Landwirtschaft und Gaststätte selbstverständlich.

1978 heiratete er Maria Wegmann aus Geiersberg. Drei Kinder, Martin, Barbara und Gertraud, gingen aus der Ehe hervor. Zu dieser Zeit betrieb Martin Rott die Landwirtschaft um seinen Hof schon nicht mehr, er ging ganz in seinem ererbten Beruf als Gastwirt auf. Mit seiner ausgleichenden Art bewirkte er eine stets friedvolle Atmosphäre unter den Gästen und fand schnell Kontakt zu Fremden, die seine Wirtschaft an der Bundesstraße B 388 zum ersten Mal besuchten. Wer nur selten bei ihm einkehrte, den beeindruckte der Wirt schon mal durch sein ausgezeichnetes Gedächtnis, indem er genau wusste, woher der Gast angereist war und wo er beim letzten mal Platz genommen hatte.

Überhaupt war Martin Rott ein erstaunlich wissbegieriger Mensch, der, trotzdem er seine Heimat nur selten und ungern verließ, ein genaues und aktuelles Bild davon hatte, was sich politisch und wirtschaftlich auf der Welt ereignete. Auch wenn eine Frage zur näheren oder weiteren Umgebung aufkam, richtete man diese oft an Martin Rott.

In Erinnerung wird auch seine diplomatische Redensweise bleiben. Wenn er sich an einer Diskussion beteiligte, dann gerne im Konjunktiv: „Kannt’s ned sei, dass...“, oder „war’s ned möglich, dass...“, war oft von ihm zu hören. „Obwohl er die Wahrheit meist sehr gut kannte“, erzählen seine Töchter Gertraud und Barbara.

Zu ihren Kindheitserinnerungen zählt auch das gemeinsame Schwammerlsuchen im eigenen Wald, für ihren Vater ein willkommener Ausgleich zum stressigen Alltag, dem er, solange es ging, nachkam.

Bereits mit der Diagnose einer schweren Erkrankung, zeigte er noch im letzten Jahr seinen ganzen Stolz und die Liebe für die Familie, als Enkeltochter Sophia zur Welt kam. FABIAN HOLZNER