Ein Seniorenlotse für Inning

Von: Fabian Holzner

Ein starkes Miteinander: Die Frauengemeinschaft trifft sich regelmäßig, wie hier zum Fastenessen im Bürgerhaus. Mit dabei waren Michaela Mühlen (r.) und Maria Tristl (Dritte v.r.), die die Initiative fürs Quartiermanagement ergriffen haben. © Fabian Holzner

Die Gemeinde Inning sucht einen Quartiersmanager. Der demographische Wandel ist hier überdurchschnittlich stark.

Inning – Die Senioren in Inning sollen einen besonderen Ansprechpartner bekommen, einen „Quartiersmanager“. Dafür stehen im Inninger Haushalt erstmals Personalkosten von jährlich 23 000 Euro plus heuer einmalig knapp 14 000 Euro. Der Posten soll nun besetzt werden, die Suche nach einer Fachkraft hat begonnen.

Hinter dem Begriff verbirgt sich die Stelle eines kommunalen Seniorenlotsen, der für viele Belange der Generation über 65 zuständig ist. Vier Jahre lang wird das bayerische Sozialministerium je 20 000 Euro für die Halbtagsstelle bereitstellen, für den Rest des Gehalts kommt Inning auf. Nach diesen vier Jahren liegt die Finanzierung ganz bei der Kommune.

Der Aufgabenbereich des Quartiersmanagers werde vielfältig sein, schildert Bürgermeisterin Michaela Mühlen: „Er oder sie soll Angebote wie beispielsweise gemeinsames Kochen im Bürgerhaus anregen. Und Probleme, wie zum Beispiel Barrieren im öffentlichen Raum aufdecken oder bestehende Strukturen wie die Nachbarschaftshilfe Holzland oder den Seniorennachmittag nutzen, um das Leben der Inninger Senioren besser zu gestalten.“

In der Stellenausschreibung, auf die bislang nur wenige Bewerbungen eingegangen sind, wird eine sozialpädagogische oder vergleichbare Qualifikation verlangt. „Gemeint sind damit auch Altenpfleger oder Erzieher. In erster Linie sollte unser künftiger Mitarbeiter kontaktfreudig sein, direkt auf die Senioren zugehen“, sagt Mühlen, und Vize-Bürgermeisterin Maria Tristl fügt an: „Es geht uns ja nicht nur um Senioren mit Einschränkungen, sondern auch um Alleinstehende, die ihren Partner verloren haben. Der Quartiersmanager sollte bald allen älteren Inningern bekannt sein und alle, die es wünschen, besser mit einbinden“.

Über die Ausgaben sagt Mühlen: „Wenn es uns das nicht wert ist, in die Senioren zu investieren, wäre es ein unfassbares Armutszeugnis für die Gemeinde. Schlussendlich wird ja niemand behaupten, das Leben in Inning ist so schön, weil alle Straßen perfekt sind.“

Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Überalterung der Gesellschaft. Eine Entwicklung, die sich bereits in den nächsten zehn Jahren derart beschleunigen wird, dass jetzt Maßnahmen getroffen werden müssen. Der Anteil der Senioren wächst in ganz Deutschland. Für Inning wird jedoch ein überdurchschnittlicher Anstieg prognostiziert: Gegenüber dem Jahr 2019 werden 2033 55 Prozent mehr Inninger Bürger älter als 65 sein, heißt es in Zahlen vom bayerischen Sozialministerium.

Die jetzt ins Alter kommende Generation besteht generell aus geburtenstarken Jahrgängen, erläutert Tristl, Seniorenreferentin und 2. Bürgermeisterin. Vor circa 30 Jahren wurden für diese Baugebiete, wie die Stockingerstraße oder die Tannhauserstraße, ausgewiesen. „Die nachfolgende Generation zog dann vielfach aus beruflichen Gründen aus der Gemeinde weg“, sagt Tristl. Das Thema sei bereits vor Jahren seitens der Integrierten Ländlichen Entwicklung ILE angesprochen worden.

Daher ergriffen sie und Mühlen, nach einem Kongressbesuch in Bad Windsheim, wo Quartiermanager ihre Arbeit vorstellten, die Möglichkeiten, die das Staatsministerium für Familie und Soziales bietet. Der gesamte Gemeinderat war schon vom Nutzen der Stelle überzeugt und nach einem Besuch von Sozialministerin Ulrike Scharf in Inning bewarb man sich um die Fördergelder.

Dass im Gemeinderat die Finanzierung über die vier Jahre hinaus kein Thema war, freut die Frauenspitze. „Wenn wir es schon rein wirtschaftlich betrachten, kann man darauf verweisen, dass diese Generation zum Beispiel unsere Vereinsstruktur aufgebaut hat“, sagt Mühlen. Die älteren Mitbürger hätten den Grundstein für die langen Jahre des Wohlstands gelegt.