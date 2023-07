Grundschule Inning spielt märchenhaftes Musical

Von: Fabian Holzner

Auf der Bühne standen (v.l.) Felix Hübsch, Noah Westermeier, Emma Winkler, Mia Böhme, Nele Fliegner und Laura Lohner. © Fabian Holzner

Die Dritt- und Viertklässler der Inninger Grundschule bringen eine selbst kreierte Revue auf die Bühne. Dafür haben sie sieben Märchen geschrieben.

Inning – Eineinhalb Stunden Musical nach acht Monaten Vorbereitung: Dass diese Rechnung aufgeht, bewiesen die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Inning mit der Aufführung ihrer sieben selbst kreierten Märchen mit musikalischen Einlagen. Was Alexia Rehn und Jutta Schmid mit ihren Klassen auf die Bühne brachten, begeisterte die etwa 160 Zuschauer in der Holzlandhalle. Sie erlebten selbstbewusste Schüler, eine ungezwungene Darbietung und Kreativität sowohl bei Handlung als auch beim Bühnenbild.

Märchen sind zunächst regulärer Stoff im Grundschulunterricht, auch Klassiker von den Gebrüdern Grimm werden noch gelesen. Daneben ging es aber im vergangen Winter in Inning auch darum, die Kinder selbst schreiben zu lassen. Insgesamt 80 Märchen entstanden dabei, manche von einzelnen Schülern, andere in Gruppen oder von der ganzen Klasse erdacht.

Als dann die Idee entstand, in Kombination mit dem Musikunterricht, in dem jeder Schüler eine geliehene Ukulele zu spielen lernt, ein Musical zu schaffen, ging es an die Umarbeitung für die Bühne. Die Rollen und die Sprechanteile mussten vergeben werden, erzählte Rehn, die seit vier Jahren in Inning unterrichtet.

Das Märchen „Waldliebe, der lila Baum“ beispielsweise gab es schon so ähnlich. „Die Kinder haben aber den Bösewicht getauscht, jetzt taucht ein lustiger, aber gehässiger Wichtel stattdessen auf“, erzählte Rehn.

Geprobt wurde gruppenweise während des Deutschunterrichts. In der heißen Phase, also der Woche vor dem Auftritt, fand der Unterricht teilweise sogar in der Holzlandhalle statt. Während ein Teil der Schüler mit ihren Arbeitsheften beschäftigt war, probten andere ihre Szenen. Das Bühnenbild wurde, so nicht noch vom vergangenen Jahr vorhanden, im Kunstunterricht hergestellt. Wesentlicher Bestandteil des Materials waren große Fahrradkartons.

So viel wie möglich sollten die Schüler eigenverantwortlich übernehmen – bei der Ausgestaltung der Stücke ebenso wie bei Bühnenbild und Regie, erzählt Lehrerin Alexia Rehn. © Fabian Holzner

So viel wie nur möglich sollte bei der Ausgestaltung den Kindern überlassen bleiben. „Sogar eine Kostümbildnerin fand sich unter den Schülern. Sie hatte hinter der Bühne eine Garderobe – mit Fotos, wie die Rollen einzukleiden sind“, berichtete Rehn.

Sie selbst war während ihrer eigenen Schulzeit in einer Theatergruppe, erinnerte sie sich. „Es gab eine Lehrerin, die mich gesehen hat. Sie hat mich in Teilen gezwungen, aber sie gab mir das Gefühl, dass ich etwas Besonderes bin. Ich habe enorm viel daraus gelernt, vielleicht wäre ich ohne sie nicht Grundschullehrerin geworden“, gab Rehn Einblick in ihre eigene Schulzeit und fügte an: „Ich liebe meinen Beruf einfach sehr. Und es ist schön, dass ich hier in Inning die Freiheit bekomme, so etwas umzusetzen“.

Erzieherische Freiheit und Förderung kommen an. Das bewiesen zum einen eineinhalb Stunden Musical, die mit viel Applaus endeten, aber auch neue Wagnisse, die vielleicht den Lebensweg mitbestimmen und jetzt noch gar nicht zu erahnen sind. Spaß am Lernen haben die Inninger Grundschüler sicherlich. Das bewies schon ihr Gekicher, als Rehn mit Erzählerstimme die Veranstaltung eröffnete: „Diese beiden Schulklassen wurden von zwei bösen, unnachgiebigen, gnadenlosen Lehrerinnen gezwungen, unendlich viele Märchen zu lesen…“