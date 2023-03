In Inning droht die Kita-Krise

Von: Fabian Holzner

Ein ernstes Thema hatten Daniela Röder und Michaela Mühlen (an der Stirnseite, v. l.) mit den Inninger Gemeinderäten zu besprechen. © Fabian Holzner

Eine Krankheitswelle beim Personal bringt den Kindergarten in Inning an die Belastungsgrenze. Bei einem weiterem Ausfall ist eine Meldung an die Aufsichtsbehörde unausweichlich.

Inning – Trotz mehr als optimalen Personalschlüssels hat das Kinderhaus Inning seit vielen Wochen mit einer Unterversorgung von Erziehern zu kämpfen. Nachdem der Wegfall zweier Kräfte zum Jahreswechsel abgefangen werden konnte, mache nun eine andauernde Krankheitswelle dem Haus zu schaffen, berichtete Daniela Röder am Dienstag in der Inninger Gemeinderatssitzung.

Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde wegen Nichtgewährleistung der Aufsichtspflicht sei bei einem weiteren Ausfall in Inning nicht vermeidbar. „Ich glaube, für das Holzland, wo bislang immer alles recht rund gelaufen ist, ist das eine neue Situation. In München kennt man das schon seit zehn Jahren“, berichtete die Verwaltungsleiterin des katholischen Kitaverbunds Taufkirchen. Derzeit entwickle sie ein Konzept, da der in Inning vorhandene Bedarf auch über längere Zeit nicht gedeckt werden könne.

Momentan kümmert sich rechnerisch in Inning eine Betreuungsperson um 8,9 Kinder, Standard ist 9,5. „Ich kann daher wegen längerer gesundheitsbedingter Ausfälle kein neues Personal einstellen“, erläuterte Röder. Zudem sei die finanzielle Länderförderung von Assistenzkräften derzeit ausgesetzt, der allgemeine Fachkräftemangel im Erziehungswesen komme hinzu.

Mit der Aufnahme der Einrichtung in den Verbund vor mehr als vier Jahren ist die Gemeinde Inning nicht mehr Träger, beteiligt sich aber nach wie vor mit einer jährlichen Defizitübernahme an den Kosten. Auch deswegen hatte der Gemeinderat die Verwaltungsleiterin aller fünf Häuser eingeladen, um sich über die Situation und Folgen auszutauschen.

„Es gehen laut Bertelsmann-Stiftung 100 000 Erzieher und Pfleger in Deutschland ab, wenn der gesamte Bedarf an Kitaplätzen erfüllt wäre. Wenn der Gesetzgeber hier keine neuen Motivationsgrundlagen schafft, wird sich kaum etwas ändern“, äußerte die Lehrkraft an der Fachakademie Seligenthal zu der allgemeinen Notlage.

Gemeinderat Zeno Heller erkundigte sich zunächst nach den Krankheitsfällen, worauf Röder aus Datenschutzgründen keine detaillierte Auskunft geben konnte. Dann stellte er die Möglichkeit, Kindergartenmütter als Hilfskräfte einzusetzen in den Raum. „Wir haben hier im pädagogischen Bereich viele Auflagen, aber ich bin am Ausarbeiten, der Aufgabenbereich einer Mutter wäre aber stark eingeschränkt“, antwortete Röder.

Bürgermeisterin Michaela Mühlen versicherte, dass das Defizit weiter übernommen werde. Sie rechne mit einer großen Steigerung wegen der Personalkosten. „Es ist ein großes Dilemma. Zum einen absolut nachvollziehbar, wenn sich Eltern darüber ärgern, gleichzeitig haben wir aber keine Lösung“, schloss sie die Besprechung.