„Ein Stück Inninger Dorfgeschichte ist weg“

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Der letzte Monat in ihrem Haarstudio hat für Sabine Baumgartner begonnen. © Markus Schwarzkugler

Nach 36 Jahren steht Inning am Holz erstmals ohne Friseur da. Sabine Baumgartner schließt ihr Haarstudio Ende März. Grund sind die Corona-Maßnahmen.

Inning – Ihr 25. Betriebsjubiläum hätte Sabine Baumgartner heuer am 15. Dezember gefeiert. Hätte. Corona hat der soloselbstständigen Friseurmeisterin übel mitgespielt, genauer gesagt die damit verbundenen Maßnahmen, die ihr zufolge einen wirtschaftlichen Betrieb nach nun zwei Jahren Pandemie verhindern. Da hilft auch die Umstellung auf 3G nichts. Im Fenster des Haarstudios an der Inninger Hauptstraße klebt die traurige Nachricht: „Wir schließen unseren Betrieb zum 31. März 2022.“

Nicht nur für Baumgartner, die von sich sagt, nach wie vor Friseurin mit Leib und Seele zu sein, ist das eine Tragödie. Auch ihre Kundschaft und der Ort an sich bedauern den Schritt. Erstmals seit 36 Jahren steht Inning ohne Friseur da. „Das kann nicht passen, unser Dorf ist doch groß“, sagt etwa Gerda Schöttl, Stammkundin seit den ersten Tagen im Jahr 1986. Die 80-jährige Inningerin sorgt sich vor allem darum, dass manch älterer Mensch künftig jemanden brauchen wird, der ihn zum Haareschneiden fährt.

„Es tut mir wahnsinnig leid für meine Kunden. Ein Stück Dorfgeschichte ist nun weg“, sagt Baumgartner, die in Dorfen wohnt. Die 44-Jährige macht als Hauptgrund für ihre Notlage die Abstandsregeln aus. „Ich kann meinen Betrieb seit langem nur auf 50 Prozent fahren“, sagt sie. Wo früher vier Kunden gleichzeitig versorgt werden konnten, sind es aktuell nur zwei – die vorübergehende Zwangsschließung tat ihr Übriges. Zwar hat sie staatliche Hilfen bekommen, einen Teil musste sie letztlich aber zurückzahlen. Etwa die jüngste Dezember-Hilfe, die Baumgartner zufolge der Gastronomie vorbehalten blieb. „Ich habe meine Situation geschildert, aber mein Antrag wurde abgelehnt.“

Mürbe gemacht hat sie auch „das ewige Hin und Her – mal zu, mal auf“. Im Durchschnitt, sagt Baumgartner, „hatte ich in den vergangenen zwei Jahren nur 60 Prozent von meinem normalen Umsatz. So ein kleiner Betrieb kann sich das über diesen Zeitraum nicht leisten.“ Klein heißt: neben der Chefin eine Teilzeitangestellte und eine 450-Euro-Kraft, bei der es sich um Baumgartners Mutter Elisabeth handelt.

„Es hat schon einige erwischt“, weiß Bettina Kagerl, Obermeisterin der Erdinger Friseurinnung. In der Pandemie haben ihr zufolge im Innungsbereich geschätzt vier Friseure aufgehört – ob wegen Corona oder aus Altersgründen, das könne sie nicht in jedem der Fälle sagen. Die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen hätten aber gerade „Kleineren das Genick gebrochen“.

Um trotz aller Einschränkungen möglichst vielen Kunden die Haare schneiden zu können, hat Baumgartner mitunter 80 Stunden die Woche, von Montag bis Sonntag, gearbeitet. Doch irgendwann werde es einfach zu viel – erst recht, wenn finanziell trotzdem nicht viel bleibe.

Erst vor wenigen Tagen hat unsere Zeitung von einem Aufschwung in der Erdinger Friseurbranche berichtet – wegen der Umstellung von 2G auf 3G. Diese vermeintliche Erleichterung, sagt Baumgartner, bringt ihr aber nicht viel, die meisten ihrer Kunden seien ohnehin geimpft. „Wenn wir zu fünft zum Essen gehen können, warum dann nicht zu dritt zum Friseur?“ Das sei sie nicht nur einmal gefragt worden.

Traurig stimmt Baumgartner, die in 24 Jahren vier Azubis ausgebildet hat, auch das Verhalten einzelner Kunden. „Manche haben meine Dienstleistung nicht mehr wertgeschätzt“, sagt die alleinerziehende Mutter enttäuscht. So mancher Kunde sei „immer unverschämter“ geworden – aus Ungeduld wegen längerer Wartezeiten, die freilich eine Konsequenz der Abstandsregelungen sind. Manche hätten sogar gemeint, dass doch eh keiner die Umsetzung der Maßnahmen kontrolliere. Das war Baumgartner zufolge tatsächlich bislang nicht der Fall. „Aber ich habe doch auch ein Verantwortungsbewusstsein meinen Kunden gegenüber.“

Baumgartner betreibt ihr Haarstudio zur Miete, das Gebäude gehörte lange Zeit der Sparkasse – neben dem Friseursalon befindet sich dort eine SB-Filiale –, bis es 2014 in Privatbesitz überging. Der Eigentümer sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er durchaus offen sei für Interessenten, die den Salon weiterbetreiben wollen. Allerdings ist er – der schwierigen Lage in der Pandemie geschuldet – skeptisch, zumal Inning auf dem Land liege. Die Miete werde er, wie in den vergangenen Jahre auch, nicht erhöhen.

1997 hat die Dorfenerin den Betrieb als blutjunge Friseurin übernommen. Der Kontakt mit ihrer Vorgängerin, die sich beruflich verändern wollte, war über eine gemeinsame Bekannte zustande gekommen. Baumgartner sattelte noch den Meisterbrief – bestanden im Februar 1999 – oben drauf.

Das tägliche Schneiden, sagt die 44-Jährige bedauernd, wird ihr demnächst schwer fehlen. Immerhin: Baumgartner hat noch einen Vertrag mit dem Wartenberger Seniorenheim. Dort wird sie weiterhin älteren Menschen die Haare auf Vordermann bringen. Bei ihren Kunden bedankt sie sich für ihre langjährige Treue.

Hauptberuflich wechselt sie nun aber in den Pflegebereich. Ihren Arbeitsvertrag hat sie kürzlich unterschrieben. Dass sie irgendwann ins Friseurgeschäft zurückkehrt, in ihren Herzensberuf, der sie zuletzt so viel Kraft gekostet hat, kann sie sich gut vorstellen. „Ich habe alles versucht“, sagt sie für den Moment.