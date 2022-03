Nach über zwei Jahren Bauzeit nun eingeweiht: Bürgerhaus in Inning feiert Premiere

Von: Fabian Holzner

Schluss mit Schrauben, nageln, hämmern: Endlich ist das Bürgerhaus in Inning offiziell fertig. © Holzner

Endlich Platz für Sitzungen, Versammlungen und Veranstaltungen: Innings Bürger feierten die offizielle Eröffnung des neuen Bürgerhauses.

Inning – Nicht nur Peter Byrne, Architekt des Inninger Bürgerhauses, war die Erleichterung anzumerken, als er bei der offiziellen Einweihung seine Ansprache mit den Worten „Wir sind alle froh, in diesem Raum zu sein, ohne dass jemand rumschraubt, hämmert oder lackiert“ begann. Nach zwei Jahren und drei Monaten Bauzeit konnte Bürgermeisterin Michaela Mühlen zumindest Vertreter aller am Bau Beteiligten zu Führungen durch die 375 Quadratmeter umfassenden drei Etagen und der anschließenden, ersten Veranstaltung im großen Saal einladen.

Dabei stellten alle Redner den hohen Wert des Gebäudes für das Zusammenleben aller Generationen und das Gelingen von Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Anwesend waren daher neben den beiden Altbürgermeistern Dr. Josef Naderer und Franz Mesner sowie alten und neuen Gemeinderäten auch zahlreiche Repräsentanten des Vereinslebens und der Kirche. An diese wandte sich Landrat Martin Bayerstorfer, als er sagte: „Wenn die Menschen nicht vor Ort glücklich sind, kann es keinen Zusammenhalt geben.“

Eröffnung des Inninger Bürgerhauses: Veranstaltungssaal mit Bühne und neuester Technik

Empfang der Bürgermeister im Foyer des neuen Bürgerhauses (v. l.): Hans Schweiger (Steinkirchen), Dieter Neumaier (Kirchberg), Franz Pixner (Partnergemeinde Riffian), Michaela Mühlen (Inning), Maria Tristl (zweite Bürgermeisterin Inning) und Alfons Beilhack (Hohenpolding). © Holzner

Hell, klar und weitläufig sind die Räume gestaltet, die über den terrassierten Außenbereich von zwei Ebenen zugänglich sind. Dezente Beige- und Grautöne verwendete man innen, Eichenparkettboden, Fensterrahmen, Decken- und Wandvertäfelungen aus Holz unterstreichen den Standort im Holzland. Gegenüber dem Kinderhaus, das mit der Außenanlage einen neuen, geschützten Zugang erhält, liegt der Eingang zu den separat nutzbaren Jugendräumen, die von einer bereits aktiven Gruppe von mehr als 25 Jugendlichen noch zu gestalten sind.

An den darüber liegenden Allzweckraum schließt sich eine große Küche, die sich beim gemeinsamen Abendessen bereits bewährt hat, an. Betreten werden kann der beispielsweise für Seniorennachmittage und Vereinstreffen gedachte Allzweckraum sowohl über das Foyer als auch die große Südterrasse. Herzstück ist der unter dem hohen Satteldach liegende Veranstaltungssaal, der mit modernster Bühnentechnik ausgestattet ist. Dabei ist die Architektur „komplizierter als es wirkt“ verriet Peter Byrne, der „mit moderner Sprache in traditioneller Bauweise“ dafür gesorgt hat, dass sich ein „Ensemble“ mit der gegenüberliegenden Pfarrkirche ergibt.

Eröffnung des Inninger Bürgerhauses: Kosten von rund 2,5 Millionen Euro

Pfarrer Jacek Jamiolkowski spendete dem Inninger Bürgerhaus den kirchlichen Segen. © Holzner

Zusammen mit der von Landschaftsarchitekt Christian Mussnig geschaffenen Außenanlage kostet das Bürgerhaus circa 2,5 Millionen Euro, so Bürgermeisterin Mühlen. 65 Prozent davon, circa 1,7 Millionen Euro, sind Fördergelder vom Amt für Ländliche Entwicklung. Eine Maximalsumme, die vor und nach der Genehmigung nicht möglich gewesen sei, sagte Amtsvertreter Fritz Hampel. Als Anekdote zum perfekten Timing der Antragsgenehmigung meinte er: „Hätte die Bauplanung des Landratsamts schneller gearbeitet, wäre diese Summe nicht möglich gewesen.“ Ende 2018 wurde die übliche Fördersumme fast verfünffacht, nach Corona sei an solche Beträge nicht mehr zu denken, so Hampel.

Das Resultat fand auch aus Italien Anerkennung: „Ich bin schon ein bisschen neidisch, so etwas schönes haben wir in Riffian nicht“, sagte Franz Pixner, Bürgermeister der Südtiroler Partnergemeinde. Die lange Liste der Namen, denen Bürgermeisterin Mühlen ihren Dank aussprach, begann mit Ex-Bürgeremeister Josef Naderer und dessen damaligem Stellvertreter Helmut Körbl. Sie hatten während ihrer Amtszeit das Grundstück, auf dem das Kramerhaus stand, 2006 für die Gemeinde erworben.

Eröffnung des Inninger Bürgerhauses: Gemeinsames Werk mehrerer Bürgermeister

„Danke, dass ihr den Wert, die wertvolle Lage und die Bedeutung für die Gemeinde damals erkannt habt, dass ihr euch gegen den einen oder anderen Widerstand durchgesetzt habt“, richtete sich Mühlen an ihre Amtsvorgänger. Sie selbst legte mit ihrer Stellvertreterin Maria Tristl dann bis zuletzt Hand an, vom Gardinen aussuchen bis zum Putzen. „Man merkt, dass hier Frauen an der Spitze sind, da geht es um die besondere, spezielle Note“, bescheinigte Landrat Bayerstorfer den beiden. Den Überblick über die Kosten behielt dabei VG-Geschäftsleiter Karlheinz Miksch. „Zum Schluss hast du jetzt aufgegeben, uns beim Einkaufen zu bremsen“, meinte Bürgermeisterin Mühlen scherzhaft und lachte.

Den kirchlichen Segen spendete Pfarrer Jacek Jamiolkowski. Ebenfalls in bester Laune scherzte er auf der Bühne: „Auch ich möchte mein Haus voll haben, wenn es auch nicht so gemütlich ist, was die Sitzplätze und Getränke angeht.“ Bis zum Tag der offenen Tür am 15. Mai finden bereits erste Vorträge und der Seniorennachmittag sowie erste private Veranstaltungen im neuen Herzstück des Gemeindelebens statt.

