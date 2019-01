Mehrere Fälle an Weihnachten: Einbrecher im Haus, während die Bewohner schlafen

Es ist ein schlimme Vorstellung: Während man schläft, dringen Einbrecher ins Haus ein. Genau das ist einem Ehepaar in Inning am Holz passiert - und nicht nur ihm.

Inning/Wartenberg - Es war in der Heiligen Nacht auf 25. Dezember. Der Geschädigte berichtet unserer Zeitung: „Wir haben nichts bemerkt. Nachbarn haben uns erzählt, dass unsere Räume gegen 1.20 Uhr hell erleuchtet waren. Dabei haben wir zu dieser Zeit geschlafen.“ Immerhin: Die Täter machten keine Beute. „Wir schließen unsere Wertsachen, aber auch die Autoschlüssel immer in den Tresor“, berichtet der Bewohner.

Als er dieses schlimme Erlebnis bei der Silvesterfeier mit Freunden und Bekannten erzählte, erfuhr der Inninger, dass es auch in Wartenberg und Berglern je zwei Einbrüche gegeben haben soll. In zwei Fällen waren die Bewohner zum Tatzeitpunkt ebenfalls zu Hause und schliefen.

Verwundert ist er, warum diese Verbrechen von der Polizei nie öffentlich gemacht wurden. „Warum wurde die Öffentlichkeit nicht um Zeugenhinweise gebeten?“ Hans Rumpfinger, stellvertretender Leiter der Dorfener Polizei, bestätigt den Einbruch in Inning. „Die Veröffentlichung muss in den Tagen nach Weihnachten untergegangen sein“, bedauert er. Natürlich habe man die Tat nicht absichtlich unter Verschluss gehalten.

Einbruchsfälle auch in Wartenberg - es könnten die selben Täter gewesen sein

Anton Altmann, Chef der Polizeiinspektion Erding kann nur die beiden Fälle in Wartenberg bestätigen, die sich wie der in Inning in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag zugetragen hätten. Es könnten die selben Täter gewesen sein. In beiden Fällen, so Altmann, hätten die Unbekannten Schmuck im Wert von 6000 beziehungsweise 100 Euro erbeutet. Auch er versichert, dass die Veröffentlichung nicht absichtlich ausgeblieben sei. „Wir hatten größere Einsätze nach dem Unfall in Niederneuching und dem Brand in Wartenberg“, erklärt der Polizeioberrat. Von den Einbrüchen in Berglern sei ihm nichts bekannt.

Das Inninger Ehepaar hat das Erlebte verkraftet. Das freut Rumpfinger. „Es ist schlimm, wenn in so private und intime Bereiche wie die eigenen vier Wände eingedrungen wird. Wir kennen Opfer, denen es danach monatelang schlecht geht.“ Es gebe sogar Fälle, in denen die Menschen danach umgezogen seien, weil sie mit dem Verbrechen nicht klargekommen seien.

Insgesamt ist die Zahl der Einbrüche im Landkreis im vergangenen Jahr aber leicht zurückgegangen.