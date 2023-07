Der, den man am Lachen erkannte: Trauer um Ade Limmer

Teilen

Immer fröhlich: Ade Limmer war Feuerwehrkommandant, Kirchenpfleger, Gemeindediener und Familienvater in Inning. © Holzner

Ganz Inning trauert um Ade Limmer (†87).

Inning – Fähig, fleißig, verlässlich und hoch geschätzt war Adolf Limmer in Inning. „Gemeindediener“ war nicht nur sein langjähriger Beruf, sondern beschreibt auch „Ades“ Beziehung zu seinen Mitmenschen: Er stellte sich ganz in den Dienst der Gemeinschaft. Mit 87 Jahren starb nun ein Mann, den man, noch bevor man ihn sah, an seinem Lachen erkannte, erinnern sich seine langjährigen Freunde Georg Rosenberger und Sepp Naderer, Altbürgermeister.

Viele Freunde, seine Frau Anni, fünf Söhne, zehn Enkelkinder und Kameraden vieler Feuerwehren aus dem Umkreis erwiesen dem Verstorbenen in einem Trauerzug vom Anwesen in Großwimpasing hinüber zur Kirche die letzte Ehre. Wie zur Goldenen Hochzeit spielte auf Ades Wunsch hin die Kapelle Gerbl.

Im April 1936 als viertes Kind von Elisabeth und Sebastian geboren, war Ade ein „Limmer“ durch und durch: voller Tatendrang und Verantwortungsgefühl. Neben der landwirtschaftlichen Arbeit auf dem „Meser-Hof“ erlernte er das Maurerhandwerk und stellte seine Freizeit in den Dienst der Feuerwehr. Ab seinem 18. Lebensjahr engagierte er sich hier über 40 Jahre lang, fast zwei Jahrzehnte davon als Kommandant. „Ade war für alles zu gebrauchen – und um acht Uhr abends hat er noch immer nach Arbeit geschrien“, denkt der langjährige Gemeinderat und Vorsitzende des Feuerwehrvereins Rosenberger an seinen Freund zurück.

Mit dieser Energie füllte er ab 1979 das Amt des Gemeindedieners. Sein wacher Geist für alle Anliegen befähigte ihn zum direkten Ansprechpartner für Bürger und Bürgermeister. „Seine Telefonnummer war fast allen in der Gemeinde bekannt“, erinnert sich Altbürgermeister Naderer. „Zu einer Zeit, als in Inning viel Neues entstand, war er mit seiner Kenntnis über jeden Quadratmeter im Gemeindegebiet unverzichtbar“, sagt Naderer wertschätzend.

Gerne half Ade Limmer selbst beim Ausbau des Trinkwasser- und Abwassernetzes mit, erledigte den Räumdienst, als es noch wesentlich schneereichere Winter gab und pflegte gemeindliche Grundstücke und Gebäude. Darüber hinaus zeigte er als Kirchenpfleger in Großwimpasing großen Einsatz bei der Sanierung vor mehr als zehn Jahren. Die Dorffeste zum Patroziniumstag fanden oft nicht nur unter Ades Organisation, sondern gleich auch auf seinem Hof statt.

Ade Limmer konnte am 30. Juni nach längerer Krankheit im Kreis seiner Liebsten zuhause friedlich einschlafen. Dass mit dem Begräbnis auf die Rückkehr von Holzlandpfarrer Jacek Jamiolkowski aus dem Urlaub gewartet wurde, war selbstverständlich. „Er war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben – ein Familienvater durch und durch. Genauso war er für seine Enkel da“, sagt Karl Limmer über seinen Vater. Ades zehn Enkelkinder behalten ihn als einen Opa in Erinnerung, der stets zu Scherzen aufgelegt war.