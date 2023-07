Partnerin der Inninger Senioren: die neue Quartiersmanagerin Mayra Köhler

Gute Gespräche hatten die neue Quartiersmanagerin Mayra Köhler und die Inninger Senioren. © Fabian Holzner

Mayra Köhler ist die neue Inninger Quartiersmanagerin. 20 Stunden pro Woche ist sie Ansprechpartnerin der Senioren.

Inning – Ein Pilotprojekt im Landkreis und eine Weichenstellung für die Gemeinde: Mayra Köhler ist die neue Quartiersmanagerin von Inning. Seit vier Wochen arbeitet die studierte Sonderpädagogin 20 Wochenstunden an Verbesserungen für die ältere Generation in der Holzlandgemeinde. Damit unterscheidet sich das Aufgabenfeld deutlich vom Quartiersmanagement in Klettham.

Die 28-jährige Gebensbacherin wurde am Donnerstag bei einem Seniorenfrühstück im Saal des Bürgerhauses offiziell vorgestellt. Mit fast 80 Besuchern stieß die Veranstaltung auf große Resonanz. Mehr als 320 Einladungen waren per Post an alle Inninger über 65 Jahren gegangen.

Als eine ihrer ersten Aufgaben sieht es die zweifache Familienmutter und ehemalige Dorfener Abiturientin, möglichst jeden Inninger dieser Altersgruppe persönlich kennenzulernen, so er es möchte. Das erste Treffen war von Neugierde und Kreativität geprägt. „Ich fand es total schön, dass viele mit ihren Ideen auf mich zugekommen sind. Oft wollen sie sich mit ihrem früheren beruflichen Hintergrund einbringen“, berichtete Köhler. Auch konkrete Unterstützung wurde mehrfach erbeten, beispielsweise bei Herausforderungen der Digitalisierung. „Wenn man für einen Arztbefund nicht mehr einfach anrufen kann, sondern das online erledigen soll, dann ist das schwierig“, nahm sie aus dem Treffen mit.

Sie wolle für alle Belange dieser Generation Ansprechpartnerin sei – „egal, ob sie persönliche Unterstützung benötigen, eine Gesprächspartnerin suchen, sich einsam fühlen, oder Wünsche und Ideen haben, wie wir gemeinsam Inning noch lebenswerter gestalten können“. So könnte es schon bald Malkurse, Yoga oder Gedächtnistraining geben. Köhler könnte sich vorstellen, mit einem „mobilen Ratschbankerl“ einen Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen, eine Senioren-Theatergruppe ins Leben zu rufen und eine Büchertauschzentrale in ihrem Büro neben der Inniger Grundschule einzurichten.

Vor allem in Nordbayern haben sich Quartiersmanager schon etabliert, darauf wurden Bürgermeisterin Michaela Mühlen und ihre Stellvertreterin Maria Tristl bei einem Kongress in Bad Windsheim 2022 aufmerksam. Der Gemeinderat war schnell überzeugt, einen solchen Posten zu schaffen. Bei einem Treffen mit Sozialministerin Ulrike Scharf wurde die Umsetzung konkretisiert. Mit 80 000 Euro wird das Projekt vom Familienministerium im Rahmen des Programms „Selbstbestimmt leben im Alter“ gefördert.

„In unserer Gemeinde wird die Gruppe der über 65-Jährigen in zehn Jahren auf circa 500 Personen anwachsen. Gleichzeitig werden die Zahlen in den jüngeren Altersgruppen abnehmen“, zitierte Mühlen in ihrer Begrüßungsrede Prognosen des Landesamtes für Statistik. Diese demografische Entwicklung sei in Inning im Zusammenhang mit der Ausweisung von Baugebieten in den 90ern etwas stärker ausgeprägt. Mühlen sprach von einer Herausforderung und Chance zugleich. Denn nicht nur mehr Unterstützung werde benötigt. Auch steige die Zahl derer, die Kenntnisse und Engagement ehrenamtlich in die Gemeinschaft investieren können. Ähnlich äußerte sich auch Köhler: „Wir profitieren von ihren Erfahrungswerten und Wissen, daher müssen wir auch was zurückgeben.“

Kontakt: Per E-Mail koehler@gemeinde-inning.de oder Tel. (0 80 84) 9 43 25 sowie persönlich im Anbau neben der Grundschule zu den Sprechzeiten Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr.