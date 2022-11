Ein letztes Mal Drama z‘Wimpasing

Von: Lea Warmedinger

Begeisterten das Publikum mit ihrer schauspielerischen Leistung (v. l.): Sebastian Kräutler als Bertl, Michaela Mühlen als Frederike Müller, Bianca Höller als Schwiegermutter Marianne, Christina Zehetner als Fridoline Müller, Martina Kräutler als Conny, Claudia Knipf als Mutter Anneliese sowie Korbinian Naderer als Trauzeuge Thomas. © lea warmedinger

Das Theater z‘Wimpasing zieht künftig in den Inninger Bürgersaal. Aber erst einmal spielte der Theaterverein Inning noch einmal im Gasthaus Winkler. Bürgermeisterin Mühlen schlüpft dabei in die Rolle der schnippischen Nachbarin.

Inning – Zum letzten Mal nach 36 Jahren führt derzeit der Theaterverein Inning ein Stück im Gasthaus Winkler in Großwimpasing auf. Die Komödie „Baby vorhanden, Vater gesucht“, von Regina Harlander, begeisterte auch am vergangenen Wochenende das Publikum mit wirren Begebenheiten und lustigen Szenen. Stefan Voglhuber führt wieder Regie.

„Wir gfrein uns narrisch auf ein letztes Mal Theater z’Wimpasing“, eröffnete Voglhuber den Abend in dem urigen, holzverkleideten Saal des Gasthauses Winkler. Er spielt seit 20 Jahren selbst mit und führt seit rund zehn Jahren auch Regie. „Mit den Proben haben wir vor sechs bis sieben Wochen begonnen“, erzählte der professionelle Schauspieler im Gespräch mit unserer Zeitung. Von da an wurde zwei- bis dreimal die Woche geprobt.

„Schon eine Woche vor der Premiere waren alle Vorstellungen restlos ausverkauft“, freute er sich. In den letzten Jahren sei das Theater immer gut besucht gewesen, „aber dass davor schon alles voll ist, das hatten wir so noch nie“. Knapp 140 Zuschauer passen in den Saal, somit besuchen mehr als 800 Menschen die sechs Vorstellungen.

„Seit 1986 sind wir jetzt schon bei diesem Wirt“, berichtete Voglhuber. Ab dem nächsten Jahr wird der Theaterverein im neu eröffneten Bürgerhaus in Inning auftreten. „Da ist eine schöne, neue Bühne, die natürlich bespielt werden muss“, zudem würden die Wirtsleute in Wimpasing das Theater nicht mehr weiterführen.

Geplant ist schon das nächste jährliche Theater, das normalerweise zur Osterzeit stattfindet. „Durch Corona hat sich das dieses Jahr verschoben.“ Voglhuber hofft hier aufs Frühjahr. Zudem habe der Verein entschieden, das Freilichttheater auf der Inninger Alm, zuletzt im Juli 2021, künftig alle drei Jahre zu veranstalten.

Die aktuelle Komödie in drei Akten handelt von Bertl (Sebastian Kräutler) und Conny (Martina Kräutler), die bereits in der Planung ihrer Hochzeit stecken – nicht ohne Schwierigkeiten, da Connys willensstarke Trauzeugin Babsi (Teresa Sperling) die Hochzeit bis aufs kleinste Detail plant. Bertls Trauzeuge Thomas (Korbinian Naderer) ist frustriert von der eigenen Ehe mit seiner Frau Jutta (Uschi Lynch) und zeigt sich betroffen vom vermeintlichen Unglück seines Spezls.

Das Chaos beginnt, als die beiden vor der Wohnungstüre ein Baby finden – gemeinsam mit einem Brief von Janette (Anna Holbl), der unbekannten Mutter des Kindes. Doch nicht nur das Baby sorgt für Drama, sondern auch Bertls geschiedene Eltern Herbert (Kurt Unterreitmeier) und Anneliese (Claudia Knipf) mit Lebensgefährte Klaus-Detlef (Robert Blattenberger) sowie die zukünftige Schwiegermutter Marianne (Bianca Höller).

Die überragend dargestellte zappelige und nervöse Art von Thomas, die Unbeholfenheit von Bertl und die Ruppigkeit von dessen Vater Herbert sowie die verzwickte Lage der drei Männer sorgten für viele Lacher. Besonders begeistert war das Publikum auch von den beiden neugierigen Schwestern aus der Wohnung im Stockwerk drüber: Frederike und Fridoline Müller, gespielt von Bürgermeisterin Michaela Mühlen und Christina Zehetner.

In der ersten Unterbrechung fand die traditionelle „Würstlpause“ statt. Auch musikalisch wurde der Abend begleitet. Im Wechsel spielten in den Pausen die Inninger Ziachmusi oder die Inninger Klarinettenmusik.

Neu auf der Bühne sind heuer Anna Holbl und die frühere Souffleuse Martina Kräutler. Robert Blattenberger fiel am ersten Wochenende krankheitsbedingt aus, Voglhuber sprang ein.

Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 26. November, um 20 Uhr und Sonntag, 27. November, um 17 Uhr. „Es rentiert sich vorbeizukommen, denn oft werden spontan doch noch einzelne Plätze frei“, kündigte Voglhuber an.